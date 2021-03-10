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03:27 (мск), источник: Известия

Птицефабрики могут отказаться от производства премиальной продукции

Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, например, отборного яйца и грудинки. Росптицесоюз предложил производителям сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции — тушки бройлера и столового яйца С2, то есть максимально бюджетных товаров, рассказала «Известиям» гендиректор организации Галина Бобылева.

Источник: РИА "Новости"

Такой подход позволит учесть интересы двух сторон — производителей и покупателей, уверены в Росптицесоюзе. Фабрики смогут сократить затраты на изготовление, а потребители получить товар по приемлемой и стабильной цене, указала она.

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«Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. В первую очередь, на переработку. Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью. Таким образом, заводы могут отказаться от изготовления продукции глубокой переработки, так как она более дорогая. Речь о товарах, которые требуют от компаний максимальных затрат на изготовление — это в том числе грудинка и бедрышки», — подчеркнула Галина Бобылева.

Ассортиментная политика производителей является исключительно прерогативой бизнеса и определяется рыночными законами спроса и предложения, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

Как писали «Известия», в феврале торговые сети и производители сообщали в Минпромторг и Минсельхоз об увеличении отпускной стоимости яиц и куриного мяса. Ритейл был готов учесть такие изменения и пересмотреть цены. Стоимость на полке должна была меняться плавно, протяженно во времени, планировали партнеры. Но в начале марта первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен на курятину и яйца. После этого часть крупных производителей и федеральных сетей договорилась зафиксировать цены на тушку бройлера на три недели.

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