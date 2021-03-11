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01:40 (мск), источник: Известия

Глава ЦБ назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.

Источник: Агентство «Москва»

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», — заявила глава Центробанка.

По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки.

Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, сообщила Эльвира Набиуллина.

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Однако в целом программу нужно сворачивать с июля этого года, подтвердила в разговоре с «Известиями» глава ЦБ.

«Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать и людей в этот период, и строителей. Но — здесь наша позиция не изменилась — как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — рассказала Эльвира Набиуллина.

Программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках была принята в разгар пандемии. Изначально планировалось, что она будет действовать до ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021-го.

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