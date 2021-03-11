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11:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Эксперты зафиксировали рост «индекса блинов» в России на 3%

В период с 1 по 9 марта россияне тратили на набор для приготовления блинов в среднем 77,4 рубля.

Источник: RitaE/СС0

Стоимость набора основных продуктов для приготовления блинов в России за год выросла на 3%, передает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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В расчет брался набор ингредиентов для приготовления блинов на четверых: 500 мл молока, два яйца, 200 грамм муки, три столовых ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара и щепотка соли. В период с 1 по 9 марта россияне тратили на такой набор в среднем 77,4 рубля, что на 3% больше, чем было в прошлом году.

Отмечается, что такой небольшой рост «индекса блинов» связан со снижением средней стоимости молока (-10%). В то же время на 2% выросли траты на банку варенья к блинам, которая на сегодняшний день стоит в среднем 126 рублей. Сгущенка также подорожала на 9% до 98 рублей.

Между тем, в заведениях общепита порция блинов подорожала в среднем на 10% до 109 рублей, а оладий — на 14% до 118 рублей.

Эксперты также наблюдают рост продаж блинной муки, варенья и сгущенки. Частота их покупок накануне и в первые дни масленичной недели выросла на 31%, 23% и 2% соответственно.

Напомним, в этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта.

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