В России подскочило число просроченных кредитов

НБКИ указывает, что доля просрочки относительно невелика. «Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне», — прокомментировали в бюро.
В конце февраля в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщали, что россияне стали хуже обслуживать банковские займы. Число должников с просроченными потребительскими кредитами за год взлетело на восемь процентов, достигнув 5,4 миллиона человек.
Рост безработицы и падение доходов привели к тому, что в зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит.
Среди российских регионов с наименьшей просрочкой по кредитам называют Ненецкий автономный округ, Севастополь и ЯНАО. Наибольшая задолженность по займам зарегистрирована в Ингушетии и других республиках Северного Кавказа. В целом население заплатило российским банкам по процентам порядка 2,5 триллиона рублей за 2020 год.