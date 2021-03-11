Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
18Беспорядки в Испании
09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

В России подскочило число просроченных кредитов

В России подскочила доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). На конец января 2021 года их доля составила 23,5 процента против 17,8 процента годом ранее.

Источник: Reuters

НБКИ указывает, что доля просрочки относительно невелика. «Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне», — прокомментировали в бюро.

В конце февраля в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщали, что россияне стали хуже обслуживать банковские займы. Число должников с просроченными потребительскими кредитами за год взлетело на восемь процентов, достигнув 5,4 миллиона человек.

Рост безработицы и падение доходов привели к тому, что в зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит.

Среди российских регионов с наименьшей просрочкой по кредитам называют Ненецкий автономный округ, Севастополь и ЯНАО. Наибольшая задолженность по займам зарегистрирована в Ингушетии и других республиках Северного Кавказа. В целом население заплатило российским банкам по процентам порядка 2,5 триллиона рублей за 2020 год.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы способы снизить артериальное давление без лекарств
Умерла народная артистка России Татьяна Иванова
В Госдуме заявили об уходе России от долларовой зависимости
ВЦИОМ привел самые популярные приметы у россиян
Ученица убитого французского учителя призналась в клевете
В России рассчитали «индекс блинов»
В Японии указали на необходимость блокады Южных Курил
«Мир» с 28 апреля изменит правила конвертации валют по картам
Год с COVID-19: от первых заболевших до массовой вакцинации
Здоровье
Мочегонные продукты при отеках: что включить в рацион Какие продукты необходимо включить в рацион (или исключить), чтобы снять отечность?
Авто
Представлена совершенно новая модель Hyundai Корейская марка представила первые изображения модели Staria
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Популярные темы на «Детях»
Не хочу помогать сестре. 383
Навыки в 10 месяцев 77
И от меня вопросик про цветочки 72
Профилактика повторных преждевременных родов 64
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь