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14:16 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Инвесторы пошли по ложным каналам

Как ЦБ предотвратил попытку манипулировать стоимостью акций.

Источник: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России впервые пресекли сговор последователей «инвесторов с Reddit». Центробанк выявил попытку манипуляции малоликвидными акциями через Telegram-каналы.

Пользователи договаривались повысить стоимость ценных бумаг, чтобы продать их на пике. Но после вмешательства регулятора брокерские счета десятков инвесторов были заблокированы. Почему попытка манипуляции не удалась? И ждать ли ее повторения? Выяснял Григорий Колганов.

Русский бунт частных инвесторов оказался скорее бессмысленным, нежели беспощадным. Если Робин Гудам с Reddit удалось повысить в цене акции GameStop на 1500% и наказать «акул» с Уолл-стрит на $4 млрд с лишним, то российские энтузиасты смогли разогнать бумаги «Россети Юг» максимум на 6,5%. По данным ЦБ, в минувшую пятницу в Telegram-каналах с количеством подписчиков от 500 до нескольких тысяч появились призывы вкладываться в этот малоликвидный актив, а потом «дождаться роста и закрывать позиции на новичках, которые зашли на хайпе».

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Но решимости хватило только на полчаса. Авантюра явно провалилась, констатирует начальник управления торговых операций инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: «Безусловно, в России такое встречается впервые. Я полагаю, что история с разгоном акций GameStop повлияла. Очевидно, что попытка манипулирования, если она и была, особенно не удалась, потому что вскоре цена акции вернулась на место. Что примечательно, история стала достоянием общественности буквально сразу. Обычно регулятор проводит расследование в течение достаточно длительного времени — месяцев, а то и лет — после обнаружения факта предполагаемой манипуляции рынка».

Как шутят собеседники «Ъ FM» в Центробанке, отечественных инвесторов подвела жадность: если американцы хотя бы внешне прикрывались соображениями справедливости, то россияне руководствовались исключительно жаждой наживы. Тем не менее, за подобные деяния законом предусмотрена даже уголовная ответственность, вплоть до семи лет тюрьмы. Правда, председатель «Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках» Илья Коровин не понимает, за что наказывать подписчиков Telegram-каналов.

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«Призыв покупать бумагу ничем не отличается от слов любого аналитика, который тоже может указать, что в бумаге есть потенциал — это не запрещено. Как, какие признаки нарушения и каких законов сейчас Центральный банк будет находить? У нас, когда какой-то круг инвесторов имеет закрытую информацию, способную повлиять на движение ценных бумаг, как правило, она так или иначе связана с эмитентом, и вот они зарабатывают на ней деньги. Здесь люди не имеют никакой информации, они просто считают, что надо эту бумагу покупать. Человек мог сказать честно: давайте все купим, а потом продадим другим. Обмана же здесь нет никакого. Она может упасть, соответственно, они несут на себе риски», — отмечает Коровин.

Вот и у Центробанка до ощутимого наказания пока не дошло. Он лишь разослал крупным игрокам требования заблокировать брокерские счета 60 участников авантюры. Предписания получили, в частности, Сбербанк, ВТБ, Тинькофф-банк, БКС и компания «Открытие Брокер». В последней «Ъ FM» заявили, что в дальнейшем могут выработать дополнительные меры по противодействию манипуляции рынком.

А попытки новых сговоров наверняка будут, считает глава инвестиционного департамента компании Inventum Анастасия Тарасова: «Мне кажется, что часть пользователей, которая в эту тему входила, делала это неосознанно. Попытки будут, и это, конечно, возможно именно на фоне низкой финансовой инвестиционной грамотности».

Потому что люди, которые заводят сейчас свои деньги на рынок, ищут, куда бы вложиться, им гораздо проще воспользоваться сигналами якобы авторизованного, проверенного человека, чем думать самостоятельно. Поэтому осознанно или неосознанно, но такие штуки будут возникать.
Анастасия Тарасова
глава инвестиционного департамента компании Inventum

Кажется, российские последователи «инвесторов с Reddit» запустили пробный шаг в сторону настоящей манипуляции рынком, а действия Центробанка напоминают превентивные меры — в назидание другим. Но в этой игре на опережение регулятору будет непросто: число частных игроков на Мосбирже достигло 10 млн, и согласно данным опросов, 70% из них доверяют в первую очередь Telegram-каналам.

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