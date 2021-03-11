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16:28 (мск), источник: Известия

В Минфине прокомментировали «суперльготные условия» для бизнеса

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нельзя создавать «суперльготные условия» для бизнеса при инвестировании в новые проекты и перекладывать риски на государство. Об этом он сообщил в четверг, 11 марта, на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава Минфина также отметил, что механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) не должен применяться массово по всей стране.

«Наша позиция такая, что мы изначально договаривались, что это не должно быть массово. У нас вся страна не должна жить по СЗПК», — сказал Силуанов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса. Он отметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились. При этом президент потребовал от правительства безотлагательно запустить механизм компенсации инвестиционных вычетов. Российский лидер напомнил, что данная мера была анонсирована им еще в послании Федеральному собранию в 2020 году.

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На совещании глава государства также выразил уверенность в том, что российские экспортеры закончат 2021 год с хорошими финансовыми результатами. 28 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что в государстве необходимо создавать благоприятную атмосферу в сфере инвестиций.

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