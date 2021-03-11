Путин посоветовал бизнесу инвестировать «лучше в дом»

«Руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и такими планами. Но в условиях большой неопределенности лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее», — сообщил Путин.
По мнению главы государства, вместо того чтобы выплачивать дивиденды и размещать средства в «тихих гаванях», российские компании должны «направить их на развитие собственных или новых бизнесов внутри России».
И перед правительством сейчас стоит задача по созданию благоприятных условий для такого внутреннего инвестирования.
«В связи с этим хочу поручить правительству вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства. Нужно разработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России», — заявил Путин.
Президент также поручил ФНС в течение года вести мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний и ежеквартально отчитываться о судьбе доходов от внешней конъюнктуры — как эти средства конвертируются, вкладываются ли деньги в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты.
Во время совещания Путин отметил, что в кризис эффективность показали компании, которые работают на долгосрочную перспективу.
«И, напротив, и в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе вдолгую, на перспективу», — подчеркнул он.
Поэтому президент предложил правительству вместе с крупнейшими российскими компаниями обсудить возможную господдержку таких долгосрочных бизнес-моделей.