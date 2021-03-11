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18:16 (мск), источник: Коммерсантъ

ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году

ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году на 5,9 млн баррелей в сутки, следует из мартовского отчета организации. Мировой спрос на нефть в 2021 году, по оценке картеля, достигнет 96,3 млн баррелей в сутки. В феврале организация ожидала суточный рост спроса на уровне 5,8 млн баррелей.

Источник: AP 2020

Более позитивную по сравнению с февральской оценку роста спроса на нефть ОПЕК объясняет тенденцией на восстановление мировой экономики на фоне постепенной отмены коронавирусных ограничений в мире. При этом в первом полугодии 2021 года, отмечают эксперты ОПЕК, спрос на нефть будет ниже в связи c продлением ограничительных мер из-за коронавируса во многих частях Европы.

Brent от TradingView

«В то же время во второй половине 2021 года спрос на нефть вырастет на ожиданиях более активного восстановления экономики в связи с позитивным эффектом от вакцинации», — говорится в отчете.

В феврале ОПЕК понизила оценку ожидаемого суточного роста спроса на нефть вслед за Международным энергетическим агентством (МЭА), которое подсчитало, что рост спроса опустится до 5,4 млн баррелей в сутки.

Напомним, спрос на нефть сильно обрушился в 2020 году из-за ограничений в бизнесе и социальной сфере на фоне пандемии коронавируса. В начале февраля 2021 года стоимость нефти марки Brent вернулась к своим значениям до пандемии, достигнув $61 за баррель.

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