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22:10 (мск), источник: Forbes

Суд признал экс-кондитера Коркунова банкротом

Основателя шоколадного бренда «Коркунов» Андрея Коркунова признали банкротом и начали реализацию имущества. АСВ требовало привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности на 5,9 млрд рублей, но суд отказал.

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя и бывшего владельца бренда конфет «Коркунов» Андрея Коркунова, следует из картотеки дел. Там указано, что 11 марта было принято решение о признании ответчика банкротом и введении реализации имущества. Подробностей в картотеке пока нет.

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Истцами выступили Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана и казанский Анкор Банк, совладельцем и председателем совета директоров которого раньше был Коркунов.

В марте 2015 года Коркунов контролировал чуть меньше 50% банка — это последние доступные сведения Центробанка. В сентябре 2020 года суд впервые признал Коркунова банкротом и тогда ввел реструктуризацию долгов, включив в реестр требований 1,9 млн рублей.

ЦБ отозвал лицензию у Анкор Банка в начале марта 2017 года. В апреле того же года банк признали банкротом, его конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно к августу 2017 года оценило обязательства Анкор Банка почти в 6,5 млрд рублей. В начале марта 2020 года АСВ попыталось привлечь Коркунова и других фигурантов к субсидиарной ответственности на общую сумму более 5,94 млрд рублей. В январе 2021 года арбитражный суд кассационной инстанции отказал АСВ.

Коркунов продал свою шоколадную фабрику американской компании Wm. Wrigley Jr. Company в 2007 году. В 2017 году он лишился места в составе высшего совета «Единой России».

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