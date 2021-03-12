05:05 (мск), источник: Известия
Всё большее детям: пособия на дошкольников назначат по-новому
Органы соцзащиты учтут опекунство, инвалидов, студентов, а также имущество малообеспеченных семей.
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Минтруд разрабатывает и в ближайшее время представит новые критерии для назначения пособий на детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям. По предлагаемым правилам величина выплаты на ребенка сможет доходить до 11 тыс. рублей в месяц. «Известия» ознакомились с проектом изменений, которые начнут действовать с 1 апреля этого года. Два источника, близких к правительству, подтвердили подлинность документа.
Выплаты станут доступнее семьям с инвалидами, пособия будут назначать на опекаемых детей, а в составе семей учтут студентов до 23 лет. С другой стороны, органы соцзащиты посчитают квартиры и машины семьи, которая обращается за выплатами, а люди, принципиально не желающие работать, получать новое пособие не смогут.
На обеспечение выплаты в этом году потребуется 321,5 млрд рублей, сообщил источник «Известий».
В 2021 году пособия малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет можно будет получать в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ в среду, 10 марта, подписал президент Владимир Путин. Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Если они составляют 50% прожиточного минимума (5,5 тыс. рублей), то есть их недостаточно, чтобы выбраться из бедности, пособие назначат в повышенном размере — 75% от детского минимума (это порядка 8,5 тыс. рублей). Если и этого недостаточно, чтобы доходы семьи поднялись до прожиточного минимума, пособие будет равно прожиточному минимуму ребенка — это в среднем 11,3 тыс. рублей.
Как рассказал источник «Известий», близкий к Минтруду, главное изменение правил назначения пособий для детей от трех до семи лет — это адресность подхода, который был выработан на основе обращений субъектов и жалоб граждан в ведомство.
— Например, семьи с опекаемыми детьми не могли получать пособие по формальному признаку. Несправедливая ситуация была с
Также при расчете нуждаемости будут учитываться
— Студент в 20 лет, который учится очно и не работает, — такой же иждивенец, как и 14-летний школьник, — пояснил еще один собеседник «Известий».
Также пособие можно будет получать и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на гособеспечении. Это нововведение ранее Минтруд уже подтверждал официально.
Кроме того, министерство предложило учитывать имущество и сбережения семей при расчете обеспеченности. Малообеспеченные граждане, получающие пособие, могут иметь одновременно квартиру, дачу, дом, земельный участок, машину, гараж, мотоцикл, катер и трактор.
— Социальная помощь должна быть адресной и справедливой. Ведь в конечном итоге что такое выплаты? Это налоги одних граждан, которые распределяются в пользу других. И хотелось бы, чтобы эти деньги уходили тем, кто реально нуждается, и помогали им, — убеждена председатель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович.
Еще один важный момент — «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют
Это безработица (нужна официальная регистрация в центрах занятости), длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, нахождение в армии и трехмесячный период после службы, обучение по очной форме. В многодетной семье один из родителей может иметь нулевой доход — предполагается, что он не работает, посвящая свое время детям. Также «правило нулевого дохода» не распространяется на единственных родителей.
По мнению председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, комплексная оценка нуждаемости важна, поскольку эти критерии позволяют отделить семьи, которые действительно нуждаются и находятся в трудной ситуации, от тех, кто скрывает от государства часть доходов.
Изменения будут не одномоментными. Получать пособие в новых размерах граждане смогут уже после 1 апреля — нужно будет подать заявление через портал госуслуг. Соцзащита с учетом данных о доходах и имуществе рассчитает необходимый объем выплат и назначит пособие в новом размере.
А вот если окажется, что семья новым критериям не соответствует, то, если пособие уже назначено, граждане продолжат получать его до истечения срока выплат.
Расходы на выплаты пособий по новым правилам возрастут, сообщили источники «Известий». В 2021 году они составят 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета, в 2022-м — 339,5 млрд и 295,3 млрд, в 2023-м — 341,7 млрд и 296,8 млрд соответственно.
Справка «Известий»
По новым правилам к числу получателей выплаты будут относиться семьи, которые в совокупности владеют:
— одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи — меньше 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также под исключение попадут квартиры, полученные многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки;
— одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи — меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости;
— одной дачей;
— одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная или в семье есть гражданин с инвалидностью;
— земельными участками общей площадью не более 0,25 га (за исключением земельных участков, полученных многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки, а также «дальневосточного гектара»);
— одним нежилым помещением;
— одним автомобилем или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;
— одним мотоциклом или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;
— одной единицей самоходной техники младше пяти лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются;
— одним катером или моторной лодкой младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются;
— сбережениями в банковских вкладах, если годовой доход от процентов по ним не превышает величину прожиточного минимума (т.е. в среднем сбережения не должны превышать порядка 250 тыс. рублей).