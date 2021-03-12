ЦБ отозвал лицензию у «ФорБанка»

Центробанк отозвал лицензию, потому что «ФорБанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении.
В кредитную организацию назначена временная администрация. «ФорБанк» является участником системы страхования вкладов. На сайте «Агентства по страхованию вкладов» сообщается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 26 марта 2021 года.