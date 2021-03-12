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16:10 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca складируют в США, притом что многие страны ждут ее поставок

В то время как в США хранятся десятки миллионов доз вакцины от AstraZeneca, которая пока не одобрена местным регулятором, многие страны, уже давшие разрешение на ее использование, ждут ее поставок, сообщает The New York Times (NYT).

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Источник: Reuters

Вакцина от AstraZeneca одобрена регуляторами более чем 70 стран, при этом ее испытания в США не завершены, фармкомпания пока не обращалась в Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США за разрешением на ее использование. Отметим, что некоторые страны приостановили прививки этим препаратом из-за побочных эффектов.

AstraZeneca уже просила у властей США разрешить экспорт в ЕС, где ей не удается в полной мере выполнить соглашения по поставкам вакцины. Пока, по данным NYT, американские власти отклонили запрос, но обсуждения продолжаются. Как пишет газета, сейчас идут активные переговоры между администрацией президента США, Министерством здравоохранения и руководством AstraZeneca. Некоторые американские должностные лица считают, что нужно разрешить экспорт этой вакцины, раз в США ее пока применять нельзя, другие выступают против этого.

По данным NYT, около 30 млн доз вакцины находится на заводе в городе Уэст-Честер (штат Огайо). Как сообщают источники, на заводе компании BioSolutions (она по контракту с AstraZeneca производит вакцину в США) в Балтиморе также хранится вакцина, готовая к расфасовке в ампулы и соответствующая нескольким десяткам миллионов доз.

Уже семь стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причиной стали сообщения о нарушении свертываемости крови и возникновении тромбов у некоторых людей, сделавших эту прививку. Европейское агентство лекарственных средств при этом рекомендовало продолжать применение этой вакцины.

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Яна Рождественская

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