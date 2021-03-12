15:28 (мск), источник: Forbes
Налоговая раскрыла критерии отбора богатых людей для учета в новой VIP-инспекции
Налоговая рассказала, как будет отбирать состоятельных людей для постановки на учет в новую
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Имущественный ценз не будет обязательным условием для постановки на учет в новую налоговую инспекцию, созданную для контроля за налогами состоятельных людей, пишет VTimes со ссылкой на замруководителя ФНС Юлию Шепелеву. По словам Шепелевой, сейчас на учете этого подразделения больше 300 человек, но в будущем их количество увеличится.
Шепелева пояснила, что определено несколько критериев для того, чтобы поставить человека на учет в эту инспекцию. По ее словам, доход человека будут оценивать за два года, причем не следующие друг за другом. Таким образом на учете в
Кроме того, новая инспекция будет работать с теми, у кого есть иные иностранные активы, например счета, на которых хранится крупная сумма. По этому критерию человека будут оценивать с помощью данных, которые налоговая получает по автоматическому обмену информацией с другими странами. Консультанты рассказали VTimes, что в отношении их клиентов уже начали выездные проверки, поводом для которых стала информация
Шепелева допустила, что в будущем на учет в новой инспекции будет ставиться сразу семья — в результате будет учитываться совокупный доход. По ее словам, такой подход применяют другие страны и это может быть удобно и для самих налогоплательщиков.
VTimes сообщил о создании
Узнав о создании такой инспекции, некоторые состоятельные бизнесмены задумались о вариантах реструктуризации своих активов и доходов, рассказал VTimes налоговый консультант нескольких крупных предпринимателей. Председатель правления крупной промышленной компании рассказал изданию, что многие предприниматели хранят деньги в трастах, которые управляются в том числе детьми, но кроме того, деньги в принципе любят тишину, а особенно деньги семьи, добавил он.
Марина Дульнева