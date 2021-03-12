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15:28 (мск), источник: Forbes

Налоговая раскрыла критерии отбора богатых людей для учета в новой VIP-инспекции

Налоговая рассказала, как будет отбирать состоятельных людей для постановки на учет в новую VIP-инспекцию. Бизнесменам, не желающим попасть под ее контроль, будет недостаточно зарабатывать меньше 500 млн рублей в год.

Источник: Reuters

Имущественный ценз не будет обязательным условием для постановки на учет в новую налоговую инспекцию, созданную для контроля за налогами состоятельных людей, пишет VTimes со ссылкой на замруководителя ФНС Юлию Шепелеву. По словам Шепелевой, сейчас на учете этого подразделения больше 300 человек, но в будущем их количество увеличится.

Шепелева пояснила, что определено несколько критериев для того, чтобы поставить человека на учет в эту инспекцию. По ее словам, доход человека будут оценивать за два года, причем не следующие друг за другом. Таким образом на учете в VIP-инспекции окажутся люди, получившие более 500 млн рублей за определенный период, но за какой именно, налоговая не сообщила. Если доход человека сократился из-за кризиса или какой-то сделки, то этот человек все равно останется под контролем инспекции.

Еще одним критерием будет наличие у физлица контролируемых иностранных компаний. Налоговая пояснила, что этот критерий может применяться, даже если человек зарабатывает меньше 500 млн рублей.

Кроме того, новая инспекция будет работать с теми, у кого есть иные иностранные активы, например счета, на которых хранится крупная сумма. По этому критерию человека будут оценивать с помощью данных, которые налоговая получает по автоматическому обмену информацией с другими странами. Консультанты рассказали VTimes, что в отношении их клиентов уже начали выездные проверки, поводом для которых стала информация из-за рубежа.

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Шепелева допустила, что в будущем на учет в новой инспекции будет ставиться сразу семья — в результате будет учитываться совокупный доход. По ее словам, такой подход применяют другие страны и это может быть удобно и для самих налогоплательщиков.

VTimes сообщил о создании VIP-инспекции для людей с доходом от 500 млн рублей в год в конце января со ссылкой на источники. Новое подразделение должно будет создать досье на состоятельных налогоплательщиков, в котором будут в том числе данные о том, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются. В формировании досье будут помогать данные автоматического обмена информацией с другими государствами. Ранее замглавы налоговой Дмитрий Вольвач сообщил, что Россия уже получила сведения о 700 000 финансовых счетах российских налоговых резидентов за рубежом на сумму больше 13 трлн рублей.

Узнав о создании такой инспекции, некоторые состоятельные бизнесмены задумались о вариантах реструктуризации своих активов и доходов, рассказал VTimes налоговый консультант нескольких крупных предпринимателей. Председатель правления крупной промышленной компании рассказал изданию, что многие предприниматели хранят деньги в трастах, которые управляются в том числе детьми, но кроме того, деньги в принципе любят тишину, а особенно деньги семьи, добавил он.

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Марина Дульнева

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