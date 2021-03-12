16:47 (мск), источник: РБК
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
В министерстве утверждают, что в росте цен, зафиксированном в России с начала марта, виноваты аномальные морозы. Тем временем на бирже стоимость топлива бьет рекорды.
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Рост цен на топливо в России с начала марта этого года объясняется сезонным спросом и наступившими морозами, заявили в Минэнерго, передает ТАСС.
«Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топливо, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива», — сообщает ведомство.
В Минэнерго заявили, что продолжают мониторинг цен на топливо и следят, чтобы рост цен оставался в пределах инфляции. Чтобы обеспечить стабильные поставки потребителям и поддержать объем торгов на бирже, правительство рекомендовало НПЗ увеличить загрузку сырьем и объем производства. К маю спрос на внутреннем рынке должен быть полностью удовлетворен и сформированы запасы топлива.
Согласно данным Росстата, с 24 февраля по 9 марта (фактическая дата регистрации цен после праздничных дней) цена на бензин в России в среднем выросла на 0,3%.
Дизельное топливо в те же периоды подорожало на 0,1% и 1,1% соответственно. Рост цен на бензин зафиксирован в 61 регионе, сильнее всего он подорожал в начале марта в
Как отмечает ТАСС, к утру 12 марта оптовая цена бензина АИ-92 на
Рост цен на внутреннем рынке регулируется с помощью механизма демпфера. При высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких должны заплатить в бюджет — это позволяет ограничить влияние колебаний цен на нефтяном рынке на стоимость производимого топлива. Этот механизм было решено создать в 2018 году, после того, как
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