19:39 (мск), источник: Секрет Фирмы
Запуск «Протона-М» не взялась страховать ни одна компания
В ходе тендера на страхование рисков при запуске
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Согласно материалам на сайте госзакупок, где разместили тендер, стоимость контракта оценивалась в 2,6 млрд рублей. В случае провала запуска страховая сумма составила бы 17,7 млрд рублей.
Однако в итоге закупку признали несостоявшейся, так как страховщики не подали ни одной заявки. Тендер объявлял входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», — отмечалось в сведениях о закупке.
Запуск
«Наука» — 17-й модуль российского сегмента Международной космической станции (МКС), разработанный ГКНПЦ им. М. В Хруничева по заказу «Роскосмоса». Он способен вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. После запуска модуля в эксплуатацию российские обитатели МКС должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.
Анатолий Круглов