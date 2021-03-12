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19:39 (мск), источник: Секрет Фирмы

Запуск «Протона-М» не взялась страховать ни одна компания

В ходе тендера на страхование рисков при запуске ракеты-носителя «Протон-М» с модулем «Наука» заявку не подала ни одна компания.

Источник: Роскосмос

Согласно материалам на сайте госзакупок, где разместили тендер, стоимость контракта оценивалась в 2,6 млрд рублей. В случае провала запуска страховая сумма составила бы 17,7 млрд рублей.

Однако в итоге закупку признали несостоявшейся, так как страховщики не подали ни одной заявки. Тендер объявлял входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

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«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», — отмечалось в сведениях о закупке.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с модулем «Наука» изначально планировался на 2017 год, однако сроки несколько раз переносили. Согласно текущим планам «Роскосмоса», запуск должен состояться в мае 2021 года. Вместе с тем глава госкорпорации Дмитрий Рогозин допускал перенос старта на июль.

«Наука» — 17-й модуль российского сегмента Международной космической станции (МКС), разработанный ГКНПЦ им. М. В Хруничева по заказу «Роскосмоса». Он способен вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. После запуска модуля в эксплуатацию российские обитатели МКС должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Анатолий Круглов

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