Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум по итогам недели торгов

Индекс Мосбиржи по итогам недели обновил исторический максимум, достигнув отметки 3539,5 пункта, следует из данных площадки. Индикатор уже превышал отметку 3500 пунктов в январе и феврале, но после этого неизменно следовал небольшой спад.
За пятницу индекс Мосбиржи прибавил 0,88%, а за четыре торговых дня вырос на 3,67% (в сравнении с завершением торгов в пятницу, 5 марта). Разница составила 125,37 пункта.
Индекс РТС продолжает в основном расти с конца октября. За эту неделю он прибавил 5% и к вечеру пятницы достиг 1519,5 пункта — больше индекс на закрытии был в последний раз 21 февраля 2020 года, после чего последовал резкий обвал до 808,79 пункта (19 марта 2020 года).
На фондовом рынке лучший прирост за день у Трубной металлургической компании миллиардера Дмитрия Пумпянского. Ее бумаги в плюсе на 30,05% по итогам дня торгов, а на максимуме прибавляли почти 33%.
Среди наиболее упавших за пятницу — «М. Видео», бумаги которого подешевели на 3,99%.
В пятницу компания «М. Видео — Эльдорадо» сообщила о продаже 13,5% акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO), которое прошло по нижней границе ценового диапазона — 725 рублей. Сумма сделки превысила 17,6 млрд рублей.