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21:32 (мск), источник: Forbes

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум по итогам недели торгов

Индекс Мосбиржи закончил торговую неделю на новом историческом максимуме. Сильнее всего в пятницу подорожали бумаги ТМК миллиардера Пумпянского, среди аутсайдеров — «М. Видео» после SPO.

Источник: РИА "Новости"

Индекс Мосбиржи по итогам недели обновил исторический максимум, достигнув отметки 3539,5 пункта, следует из данных площадки. Индикатор уже превышал отметку 3500 пунктов в январе и феврале, но после этого неизменно следовал небольшой спад.

За пятницу индекс Мосбиржи прибавил 0,88%, а за четыре торговых дня вырос на 3,67% (в сравнении с завершением торгов в пятницу, 5 марта). Разница составила 125,37 пункта.

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Индекс РТС продолжает в основном расти с конца октября. За эту неделю он прибавил 5% и к вечеру пятницы достиг 1519,5 пункта — больше индекс на закрытии был в последний раз 21 февраля 2020 года, после чего последовал резкий обвал до 808,79 пункта (19 марта 2020 года).

На фондовом рынке лучший прирост за день у Трубной металлургической компании миллиардера Дмитрия Пумпянского. Ее бумаги в плюсе на 30,05% по итогам дня торгов, а на максимуме прибавляли почти 33%.

Среди наиболее упавших за пятницу — «М. Видео», бумаги которого подешевели на 3,99%.

В пятницу компания «М. Видео — Эльдорадо» сообщила о продаже 13,5% акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO), которое прошло по нижней границе ценового диапазона — 725 рублей. Сумма сделки превысила 17,6 млрд рублей.

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