23:17 (мск), источник: Известия
Топливная дилемма: цена на бензин может вырасти на 4−7% к концу года
Аналитики и представители бизнеса не согласились с Минэнерго в вопросе инфляции и сезонности роста котировок.
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К концу года стоимость топлива может вырасти на 4−7%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, цены на бензин только начинают догонять инфляцию. О влиянии общего изменения индекса потребительских цен и сезонного роста спроса на удорожание топлива 12 марта заявили в Минэнерго. Так в ведомстве прокомментировали рекордный скачок биржевых котировок — цена автомобильного бензина Аи-92 выросла до 55,75 тыс. рублей за т.
Представители бизнеса эти причины не считают обоснованными, по их мнению, корень проблемы — в чрезмерной налоговой нагрузке на отрасль. Кабмин уже корректирует формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора.
Биржевая цена автомобильного бензина Аи-92 днем 12 марта выросла до 55,75 тыс. рублей за т, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум, следует из данных
В Минэнерго прокомментировали эту динамику так: «Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива».
В ведомстве подчеркнули, что министерство продолжает мониторинг достаточности поставок и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции.
— Действительно, сезонный фактор и необычайно холодный март в России имеют значение для биржевых котировок, как и резкий подъем цен на сырую нефть в конце февраля — начале марта. Но мы приоритетным фактором назвали бы именно рост инфляции потребительских цен в начале года, — заявила «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Так, в течение января и февраля 2021 года темпы роста цен на автомобильный бензин отставали от темпов роста инфляции, отметила аналитик. В январе годовая инфляция выросла на 5,2%, а розничные цены на автомобильный бензин повысились в годовом выражении только на 3,3%. В феврале повторилась аналогичная ситуация: годовая инфляция поднялась на 5,7%, а цены на бензин год к году — только на 4,13%.
— При этом в помесячном выражении рост цен на бензин и в январе 2021 года к декабрю 2020-го, и в феврале 2021 года к январю, немного, на 0,1 п.п., превышал рост помесячной инфляции. Это значит, что, с одной стороны, работает государственная политика демпфера, позволяющая не допустить резкого скачка цен на бензин в любую сторону, то есть он сдерживался, но, с другой стороны, увеличение цен на бензин сдерживать всё труднее и труднее, так как на них влияет и повышение цен на сырье, и общая инфляция, и повышение акцизов, — заключила Наталья Мильчакова.
По мнению аналитика, сегодняшние ценовые изменения не угрожают бизнесу, так как колебания котировок на бирже краткосрочны и чаще всего носят конъюнктурный характер. Но в марте, скорее всего, рост цен на бензин начнет немного обгонять инфляцию.
В апреле, по словам Натальи Мильчаковой, можно будет ожидать стабилизации роста цен в целом и повышения стоимости бензина, а по итогам 2021 года рост цен на топливо в среднем составит 4−5%.
О подорожании бензина в рознице ранее сообщал Росстат. Так, за первую неделю марта цена Аи-92 на заправках в среднем выросла на 11 копеек, до 44,38 рубля — стоимость топлива увеличилась на 0,3% при общей инфляции в 0,2%.
Представители бизнеса с оценкой Минэнерго не согласны. Так, в Независимом топливом союзе (НТС) «Известиям» подчеркнули, что причиной нынешних изменений стало ценовое и фискальное регулирование правительства на топливном рынке России.
— Ни о какой сезонности не может быть и речи. Ключевыми драйверами биржевых, а следом и розничных цен, стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Прежде всего, росту нетбэков способствовало повышение налоговой нагрузки. Так, например, с 1 января 2021 года рост акцизов на бензин и дизельное топливо составил 4%. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки, — заявил «Известиям» глава НТС Павел Баженов.
По его мнению, сегодня российский топливный рынок страдает от фискального дисбаланса. С одной стороны, при поставке нефтепродуктов на экспорт налоговая нагрузка ниже, чем при отгрузке на внутренний рынок, а с другой — разница экспортных пошлин на нефтяное сырье и нефтепродукты в текущих условиях слабо стимулирует повышение объемов переработки, объяснил Павел Баженов.
В январе 2021 года общий объем реализации Аи-92 и Аи-95 на бирже был ниже на 44% и на 23,8% соответственно в сравнении с январем 2018-го, ниже на 35,2% и больше на 0,8% относительно января 2019-го и ниже на 32,4% и 5,6% относительно января 2020 года. А увеличение цены приводит к тому, что растет тревога на рынке, люди пытаются скупать топливо с запасом, что провоцирует еще большее подорожание, отметили в НТС.
В Минэнерго подчеркнули, что для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращивания запасов к маю 2021 года, правительство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить загрузку НПЗ.
Впрочем, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что позиция министерства демонстрирует полное отсутствие защиты интересов отрасли.
— Никакие точечные меры сегодня не могут решить проблему топливного кризиса. Полная закрытость совещаний по проблемам на рынке ТЭК позволяет выносить однобокие решения. Нужен сбалансированный подход, а не постоянная выкачка денег через налоги, которая ведет к рискам граждан платить за топливо гораздо больше, чем прогнозируемая планка не выше инфляции, — сказал он «Известиям».
По его словам, бизнес сегодня ждет системных мер по решению топливной проблемы. Эксперт добавил, что рынку требуется редизайн, конструировать который нужно исходя из его ключевых проблем — низкая маржинальность нефтеперерабатывающего и розничного секторов, фискальный диспаритет, ценовое регулирование. Такими мерами могли бы стать смягчение налогового режима и пересмотр механизма демпфера, считает эксперт.
Исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7% (2% — за счет повышения акциза и 5% — прогнозная инфляция).
Кабмин 10 марта принял решение скорректировать формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции. Формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее. Детали по его корректировке
Механизм демпфера рассчитывает разницы между экспортной ценой и индикативной ценой внутреннего рынка, отметил эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Виталий Ермаков. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, НПЗ получают субсидию от государства, которая компенсирует им упущенную выгоду от поставок за рубеж, что, в свою очередь, позволяет им сдерживать рост цен на АЗС в России, отметил он. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.
Сейчас правительство и нефтяные компании обсуждают настройку действующего механизма, в частности, индексацию индикативной цены, что может немного увеличить размер субсидии для НПЗ, заключил эксперт.