01:53 (мск), источник: Известия
Сектор вниз: потребкредитование может сократиться впервые за шесть лет
Банки наращивают выдачу займов качественным клиентам и сокращают остальным.
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В 2021-м объем потребительского кредитования может уменьшиться впервые за последние шесть лет, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Российские банки в условиях пандемии и продолжающегося кризиса увеличивают лимиты ссуд для более платежеспособных и надежных заемщиков, отсеивая остальных.
Как следует из данных БКИ «Эквифакс», в январе средний чек потребительских кредитов вырос на 35%, а количество выдач, напротив, упало. В ЦБ считают, что рост среднего чека может отражать и увеличение доли более обеспеченных заемщиков.
По итогам января этого года средний чек по потребительским ссудам россиян достиг 251,3 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в таком же периоде 2020-го, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс», предоставленных «Известиям».
Тенденцию снижения выдач потребительских займов при росте средней суммы фиксируют и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, в январе по сравнению с прошлогодним периодом средний чек увеличился на 29,7%, составив 224,5 тыс. рублей. При этом объем кредитования вырос (+15%), а количество выдач также упало (-11,3%).
Как отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, банкам необходимо выполнять планы по выдачам, а в условиях отсутствия или нехватки качественных и платежеспособных заемщиков им не остается иных вариантов, как увеличивать лимиты кредитования.
— Также в условиях карантинных ограничений кредиторы изменили свою политику, они предпочитают работать с наиболее платежеспособными заемщиками, чей уровень дохода позволяет своевременно обслуживать большие суммы займа. В таких случаях, когда клиенту выдается максимально возможный размер ссуды, а доля тех, кто может платить по обязательствам падает, средний чек растет автоматически, — добавил он.
По мнению Олега Лагуткина, вряд ли в нынешних условиях стоит ожидать резкого роста суммы потребительской ссуды в 2021-м, хотя в отдельных сегментах он возможен до 10% к концу года.
В Центробанке «Известиям» сказали, что пока данных по долговой нагрузке заемщиков по вновь выданным потребительским ссудам (наличными, кредитных карт, POS) в первые месяцы 2021-го нет. В конце прошлого года средний уровень этого показателя составил 60,7%, что соответствует значениям начала года (60,6%). В регуляторе считают: рост среднего чека может отражать и увеличение доли более обеспеченных заемщиков.
В нынешнем году сегмент беззалоговых ссуд может недосчитаться выручки в размере до 10%, полагает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Учитывая опасения населения и сокращение рабочих мест
На дальнейшие темпы, с его точки зрения, будут влиять сокращение доходов россиян, изменение их сберегательной модели поведения и
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко согласился с мнением о том, что рынок потребительского кредитования в этом году может сократиться. Говоря о причинах, он отметил, что
Разрыв между ключевой и действующей ставкой по потребкредитам слишком большой. Поэтому количество вновь выданных потребительских ссуд падает, а программы рефинансирования мало пользуются спросом, указал Денис Домащенко. Первоклассные заемщики, которые раньше активно кредитовались, ждут снижения ставок, так как действующие предложения невыгодны им, резюмировал эксперт.
Снижение количества выдач связано с сокращением базы высококачественных заемщиков, считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.
Вместе с тем увеличение лимита выдач для качественных клиентов обусловлено аппетитами банков, которые стремятся сохранить маржу и одобряют большие суммы, считает Надежда Караваева. Разогнаться рынку в условиях ухудшения
В банках «Известиям» подтвердили, что по итогам января средний чек по потребительским займам увеличился. В частности, в ВТБ (+27%), Газпромбанке (+60%), УБРиР (+30%), «Санкт-Петербурге» (+28%), ПСБ (+25%) и «Дом.рф» (+1,5 раза). Причины роста в ВТБ пояснили переходом на новую версию розничного кредитного конвейера, что позволило уточнить применяемые в банке
В «Дом.рф» среди общерыночных факторов роста среднего чека отметили ориентацию на уже кредитующихся и зарплатных клиентов, риски по которым намного ниже и чеки выше, чем по новым. В ПСБ увеличение среднего чека объясняют оживлением спроса на рефинансирование потребкредитов, полученных
За счет постепенного снижения ставок по нецелевым кредитам наличными люди могут брать большие суммы при том же объеме ежемесячного взноса, считают в «Хоум Кредите». По данным ЦБ, максимальный уровень ставки по займам от 100 до 300 тыс. рублей в I квартале этого года составляет 21,9% годовых против прошлогодних 23,9%. В «Санкт-Петербурге» к причинам также отнесли увеличение стоимости товаров и услуг, так как займы берутся под крупные покупки, что и повысило суммы.
В ряде кредитных организаций процент отказа не претерпел существенной коррекции, а в других и вовсе не изменился. Как отметили в УБРиР, на пике кризиса уровень одобрения снижался в 1,5−2 раза, но к концу года восстановился. В то же время там добавили, что не все банки вышли на первоначальный уровень.
По крупнейшему сегменту — кредитам наличными — в конце 2020-го этот показатель был равен 26%.
Критерии отбора заемщиков те же, что и раньше, заверили в банках, отмечая, что лучший для них клиент — с хорошей историей и умеренной долговой нагрузкой, а также с подтвержденными доходами.