Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 мартаВсемирный день защиты прав потребителей, избрание Михаила Горбачева президентом СССР и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
1010 удивительных изобретений, которые придумали женщины
00:53 (мск), источник: Известия

Названы регионы с наибольшим падением прибыли бизнеса в 2020 году

По итогам 2020 года финансовые показатели бизнеса ухудшились в большинстве регионов — 48 из 85. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
14 мартаВ Евросоюзе намерены разработать санитарный сертификат к июню
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

Наиболее негативная динамика наблюдалась в Северной Осетии — Алании: если в 2019 году местные предприятия получили убыток около 2 млн рублей, то в 2020-м он вырос до 3 млрд. На втором месте антирейтинга оказался Ненецкий автономный округ, где финансовый результат бизнеса ухудшился на 456% (с 5,8 млрд рублей прибыли до убытка в 20,65 млрд рублей).

Далее следуют Ингушетия (там убытки выросли на 436,5%, с 838 млн до 4,5 млрд рублей), Амурская область (предприятия ухудшили свои показатели на 215,4% и завершили год с потерями в размере 31,56 млрд рублей), а также Севастополь (минус 210,8% и убыток в 802 млн рублей).

Замыкают десятку регионов с худшей динамикой падения прибыли бизнеса Кемеровская область (-107,3%, убыток 8,7 млрд рублей), Еврейская автономная область (-88,1%; прибыль сократилась с 1,5 млрд до 183 млн), Татарстан (-88%, заработки упали до 54,6 млрд) и, наконец, Республика Коми (-85,7%, прибыль снизилась до 15,3 млрд).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вернули 2008-й: прибыль бизнеса упала ниже уровня 12-летней давности
Теснились даром: почему китайские туристы не оставляют деньги в России
В МИД объяснили отсутствие «прямой агрессии» Запада против РФ
Лех Валенса записал прощальное видеообращение перед операцией
Зюганов предложил ввести новый налог
Ученые обнаружили неожиданный эффект фоновой музыки
Чудо-гол Ламелы рабоной в ворота «Арсенала» (видео)
Стратегические заводы закроют системой управления силами ПВО
Gnezdo.ru
Назван самый дорогой фильм за всю историю кино
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Такие мужчины не нравятся женщинам: как не крути
Hi-Tech
Замороженная Россия: что находится внутри заброшенных поселков-призраков (фото) Техника в снегу и сосульки размером в дом
Горячие темы на Авто
А давайте КЭПа пытать? 268
Так пофлудить... 182
"Катюша" не выстрелит...(((((( 174
Проблемы с фантазией. 173
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
В ПФР назвали тех, кто не получит выплату 5 000 рублей
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Gnezdo.ru
Пророчества Мессинга о России сбываются
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Названа причина смерти Людмилы Лядовой
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Леди
Как я заработала свой первый миллион в 20 лет Рассказываем личную историю блогера Анастасии Хавалкиной
Новости партнеров
ПФР объявил о повышении пенсий на 2,6% со следующего месяца
Как ведут себя кошки, когда чувствуют у хозяина рак
Мясников заболел и дал совет россиянам
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь