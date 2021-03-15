13:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Падение прибыли российского бизнеса в 2020 году стало рекордным за 12 лет
Совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году обвалилась на 23,5%, подсчитала международная
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Финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов, сообщила FinExpertiza.
Самое глубокое падение прибыли бизнеса, по ее данным, наблюдалось в Северной Осетии, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Амурской области, Севастополе, Чувашии, Кемеровской области, Еврейской автономной области, Татарстане и Республике Коми.
Падение финансовых показателей эксперты напрямую связывают с пандемией коронавируса. «Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу
По данным FinExpertiza, по абсолютному размеру недополученной прибыли лидерами стали компании Москвы,