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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Падение прибыли российского бизнеса в 2020 году стало рекордным за 12 лет

Совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году обвалилась на 23,5%, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Это максимальное падение с 2008 года, говорится в ее исследовании «Год триллионных убытков: падение прибыли российского бизнеса оказалось рекордным за 12 лет» (есть у «Ъ»).

Источник: Reuters

Финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов, сообщила FinExpertiza.

Самое глубокое падение прибыли бизнеса, по ее данным, наблюдалось в Северной Осетии, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Амурской области, Севастополе, Чувашии, Кемеровской области, Еврейской автономной области, Татарстане и Республике Коми.

Падение финансовых показателей эксперты напрямую связывают с пандемией коронавируса. «Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер. В летние месяцы, по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности, снижение прибыли бизнеса замедлилось, однако она была все еще ниже прошлогодних значений. Восстановительный рост начался лишь в октябре», — говорится в исследовании.

Brent от TradingView

По данным FinExpertiza, по абсолютному размеру недополученной прибыли лидерами стали компании Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Сахалина, Пермского края, Тюменской и Кемеровской областей, Башкирии, Краснодарского края и Коми.

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