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11:26 (мск), источник: Ведомости

Правительство возобновило программу туристического кешбэка

Правительство возобновило программу частичного возврата денег за покупку туров по России. Новый этап программы начнется в марте, говорится на сайте правительства.

Источник: AP 2020

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на программу 2 млрд руб.

В пресс-службе правительства пояснили, что сроки начала и окончания продажи туров с кешбэком позже объявит Ростуризм.

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Получить выплату смогут россияне, которые купили тур по России длиной не менее двух ночей и оплатили его картой «Мир». В течение пяти дней после оплаты тура на карту автоматически вернутся 20% его стоимости, но не более 20 тыс. руб.

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря.

По данным руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, туроператоры подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком в рамках второго этапа программы.

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