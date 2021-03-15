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13:53 (мск), источник: Известия

Стоимость российских акций выросла на фоне дорожающей нефти

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск понедельника, 15 марта, индекс Мосбиржи прибавил 0,66% и достиг 3562,69 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,67%, до 1529,62 пункта.

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К 10:07 индекс Мосбиржи вырос до 0,84% и достиг 3569,08 пункта, обновив свой исторический максимум. В последний раз он обновлял максимум 12 марта — в тот день он впервые достиг отметки 3526 пунктов.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,98% — до $69,9. Стоимость нефти WTI — на 0,99%, до $66,26 за баррель.

Инвесторы вдохновились сообщениями СМИ о том, что американский конгресс утвердил предложенный президентом США Джо Байденом новый пакет мер объемом $1,9 трлн для поддержки экономики.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил агентству Regnum, что основной причиной роста капитализации российского рынка акций является подъем цен на нефть. От них, по его словам, в конечном итоге зависят денежные потоки компаний.

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