15:52 (мск), источник: Forbes
Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые за три месяца
Доллар впервые с декабря опустился ниже 73 рублей. Курс евро снизился до минимума с августа. Рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть.
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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 73 рублей впервые с 17 декабря 2020 года, следует из данных площадки. На торгах в понедельник на минимуме валюта стоила 72,94 рубля, теряя 39 копеек к цене закрытия прошлого торгового дня. На момент публикации доллар торговался по 73,04 рубля.
Курс евро на минимуме опустился до 87,04 рубля (падение на 66 копеек к прошлому закрытию). На момент публикации европейская валюта стоила 87,16 рубля. Последний раз до отметки 87 рублей евро опускался 21 августа прошлого года.
Рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE на максимуме торговались по $70,03, что на $0,81 (1,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах
На прошлой неделе ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году. Организация ожидает, что спрос увеличится на 5,9 млн баррелей в сутки, до 96,27 млн, что на 100 000 баррелей в сутки больше, чем ОПЕК прогнозировала в феврале.
Организация отметила, что в первых двух кварталах
Ранее в марте страны ОПЕК+ договорились продлить действующие ограничения добычи нефти на апрель. России и Казахстану разрешили увеличить добычу, чтобы компенсировать недосокращенные объемы до конца июля, а Саудовская Аравия, которая изначально планировала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте, решила продлить добровольное ограничение на апрель.
Тимур Батыров