Экономисты констатировали завершение рецессии в России

«Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 г. формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 г.» — говорится в документе.
Эксперты пояснили, что «барометром кризиса» являются инвестиции.
В 2020 г. их спад на фоне пандемии коронавируса составил лишь 1,4%, что свидетельствует о готовности российской экономики противостоять кризисам. Это подтверждается ростом инвестиций и ВВП в двух последних кварталах прошлого года.
Эксперты ВШЭ отметили, что Россия переносит спровоцированный коронавирусом кризис менее болезненно, чем другие страны.
При этом ранее, до пандемии, в стране наблюдалось «существенное замедление инвестиционного процесса», что позволяет делать вывод о последующей реализации «эффекта низкой базы».
Также эксперты обратили внимание, что компании, занимающиеся производством товаров и услуг, которые востребованы в условиях самоизоляции и повышенной вероятности заражения, а также предприятия экспортных секторов в сфере АПК, наоборот, в прошлом году получили возможность для роста.
Ранее в ВШЭ сообщили, что Россия впервые прошла кризис лучше, чем остальные государства мира в целом. Падение ВВП в 2020 г. в стране было меньше, чем ожидалось — 3,1%. При этом спад глобальной экономики оценивается в 3,5%.