16:46 (мск), источник: РБК
Илон Маск стал «технокоролем Tesla»
Глава Tesla официально получил титул «технокороля» компании, а финансовый директор Зак Киркхорн стал «мастером над монетой», такое звание носят казначеи королей в «Игре престолов».
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Глава Tesla Илон Маск добавил к званию CEO еще и титул «технокороля» компании, сообщает газета Financial Times. О том, что с 15 марта Маск носит «титул» Technoking of Tesla, компания официально сообщила в извещении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).
В том же документе указано, что финансовый директор Tesla Зак Киркхорн получил дополнительное «звание» Master of Coin, то есть «мастера над монетой». В сериале «Игра престолов» звание Master of Coin носили казначеи правителей Семи королевств, в том числе лорд Петир Бейлиш, известный как Мизинец, и Тирион Ланнистер.
Связан ли выбор названия новой должности Киркхорна с сериалом — неизвестно. Маск свою «коронацию» пока также никак не объяснил.
Илон Маск известен любовью к шуткам, некоторые из них даже вырастали в отдельные «бизнес-проекты». Так, например, летом 2020 года в
В ноябре 2020 года Tesla начала продавать на своем сайте брендированную текилу. Бутылка Tesla Tequila в форме
Своего сына Маск в том же 2020 году назвал XÆA-12. Позднее мать ребенка объяснила выбор имени в том числе к любовью к самолету Lockheed A-12.
Евгений Калюков