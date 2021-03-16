11:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Добрый доктор AIболит
Власти хотят открыть медкарты граждан искусственному интеллекту.
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Как выяснил «Ъ», Минцифры хочет обеспечить доступ частных компаний к медицинским данным граждан, которые в своей
Правительство планирует в 2021 году разработать ряд нормативных актов в области цифровизации медицинской сферы, узнал «Ъ». На это направлены три мероприятия из «дорожной карты» поддержки российской
В частности, предлагается разрешить доступ «поставщикам электронных медицинских сервисов» к медицинским данным граждан из государственных информационных систем (ГИС).
Это, по словам источника, необходимо для разработки новых
Сейчас документ, по словам источника, рассматривает аппарат профильного
Пакет мер поддержки IT планируется обсудить на совещании 18 марта.
Собрать медицинские данные россиян планируется в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), следует из паспорта федерального проекта, принятого в начале 2019 года. Ее создание курирует Минздрав. Согласно документу, к концу 2020 года 82% медицинских организаций в стране уже должны были быть подключены к этой системе. С 2021 по 2023 год ведомство планирует потратить около 32 млрд руб. на повсеместное внедрение ЕГИСЗ со всех регионах.
Власти планомерно упрощают коммерческим структурам доступ к государственным базам данных и информации о гражданах. Так, Росстат, например, к 2023 году планирует запустить центральную аналитическую платформу «Население», которая станет бесплатной витриной обезличенных данных о гражданах. Доступ к ней коммерческие компании получат бесплатно.
Если
Обезличенные данные делятся на две категории, поясняет председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Первая категория — это обезличенная информация, которую можно персонализировать, а вторая — обезличенные данные, которые нельзя привязать к конкретному человеку, объясняет он. «И первый, и второй случай не подпадает под действие врачебной тайны, поэтому преград для использования таких данных у коммерческих компаний нет», — говорит эксперт. Но, с другой стороны, на обработку даже обезличенных данных необходимо согласие субъекта, что осложняет ситуацию, отмечает он.
Никита Королев