10:16 (мск), источник: Известия
Взлет без посадки: авиакомпании столкнулись с подорожанием топлива
Рост стоимости керосина приведет к увеличению цен на билеты, считают эксперты.
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В России выросла стоимость авиакеросина. Это следует из прейскурантов двух авиатопливных операторов (есть в распоряжении «Известий»), направленных перевозчикам. Скачок цен подтвердили представители «Уральских авиалиний» и Smartavia. Стоимость керосина выросла в марте в большинстве российских аэропортов в среднем на 6−9%.
В этом году это первый наиболее ощутимый для авиакомпаний скачок цен на топливо, сказал источник «Известий» в одном из перевозчиков. Подорожание керосина может отразиться на стоимости билетов, предупредили эксперты. Кроме того, рынок ожидает еще одного традиционного повышения цен на авиатопливо перед летним сезоном.
В марте перевозчики столкнулись с подорожанием авиационного керосина. Это следует из прейскурантов двух топливозаправочных операторов — «Лукойл-Аэро» и «Базового авиатопливного оператора» («дочка» «Роснефти»), с которыми ознакомились «Известия».
«Лукойл-Аэро» в период с 5 по 16 марта повысила стоимость авиатоплива в 20 российских аэропортах. Например, в Тюмени, Самаре и Екатеринбурге она выросла на 7%. С января у «Лукойла» подорожал авиакеросин также в Сыктывкаре на 9%, в Архангельске — на 8%, а в Нижнем Новгороде, Перми, Ростове и Нижневартовске — на 6%, следует из прейскуранта компании в сравнении с данными Росавиации, с которым ознакомились «Известия». «Базовый авиатопливный оператор» с 11 марта повысил стоимость авиакеросина в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика более чем на 9% относительно января, следует из документов компании.
Представители Smartavia и «Уральских авиалиний» подтвердили «Известиям» подорожание стоимости авиакеросина в марте. По словам последнего, скачок цен произошел в большинстве аэропортов в среднем на 6−7%. Перевозчик также ожидает традиционного повышения стоимости авиатоплива перед летним сезоном.
Ситуация на топливном рынке остается нестабильной, что может негативно отразиться на цене авиатоплива в
Авиакеросин дорожает тогда, когда растет объем перевозок, сказал источник «Известий» в крупной российской авиакомпании. По его словам, увеличение цен происходит в этом году уже не первый раз, но мартовский скачок стал наиболее заметным для перевозчиков. Для авиакомпаний подорожание больше чем на 2−3% уже ощутимо, добавил собеседник издания.
Представитель Red Wings сообщил «Известиям», что подорожание авиакеросина прежде всего негативно отражается на и без того плохой экономике авиакомпаний. По его словам, вероятно также и подорожание авиабилетов. Но возможности перевозчиков перекладывать рост стоимости керосина на пассажиров ограничены, так как спрос на перелеты очень эластичен, люди просто не могут позволить себе платить больше, объяснил он.
Сейчас себестоимость авиаперевозок возвращается на уровень, который был до пандемии, а цена авиабилетов — нет, сказал источник «Известий» в другой крупной авиакомпании. По его словам, за счет сохраняющейся доступной цены на авиабилеты перевозчикам удается восстанавливать пассажиропоток. Однако разница между расходами и доходами компаний увеличивается, учитывая валютный курс, подорожание авиакеросина, отмену аэропортами антикризисных мер поддержки перевозчиков, аннулирование скидок на аэронавигационные сборы, объяснил он.
«Известия» направили запросы в «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Аэрофьюэлз».
Представитель «Уральских авиалиний» не ответил на вопрос «Известий», как авиакомпания собирается нивелировать рост стоимости авиакеросина. В S7 отказались комментировать ситуацию на рынке авиатоплива. В Smartavia уточнили, что перевозчик использует для этого маркетинговые и другие инструменты.
«Аэрофлот» с 10 марта уже повысил топливный сбор на внутренних рейсах, выполняемых в том числе «Россией» и «Авророй» под кодом SU, на 150 рублей в экономклассе, на 225 рублей в комфорт- и на 300 рублей в
Представители «Уральских авиалиний» и Smartavia полагают, что государство могло бы пересмотреть ставки возмещения акцизов из федерального бюджета, чтобы авиакомпании не перекладывали подорожание топлива на стоимость билетов.
В начале февраля директор департамента инвестиционного анализа S7 Airlines Владимир Ким на совместном заседании комитета
Сейчас авиакомпании получают вычет из акциза на авиакеросин — 2,8 тыс. рублей за тонну. Согласно бухгалтерской отчетности лоукостера «Победа» за 2020 год, его расходы на топливо составили 9,9 млрд рублей, а возвращаемый акциз — 1,14 млрд рублей.
С августа 2019 года размер этого вычета увеличен и поставлен в зависимость от динамики экспортных цен на авиатопливо. Но его увеличение ни одна российская авиакомпания еще ни разу не почувствовала, поскольку граница действия демпферной компоненты была установлена на высоком уровне — 48,3 тыс. рублей за тонну, сказал источник «Известий» в российской авиакомпании. По состоянию на 12 марта биржевая стоимость тонны авиатоплива на
Цена на авиакеросин с прошлого года в связи с падением перевозок изменилась незначительно, сказал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединяет производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. По его словам, объективных причин для повышения стоимости авиатоплива нет. Он считает, что перевозчики привыкли к тому, что керосин постоянно растет в цене и каждый год перед сезоном для запаса поднимают стоимость билетов. Топливные операторы, в свою очередь, страхуются от повышения цены летом, считает эксперт.
По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, рост издержек на топливо существенно увеличит финансовую нагрузку на компании. На фоне накопленных долгов и убыточности предыдущего периода повышение цен увеличит риски неплатежей — для авиакомпаний критически важно не допускать появления задолженности за керосин, отметил он.
При этом повышение топливного сбора не является эффективным средством парирования роста цен на авиакеросин, считает эксперт. Перевозчик, повышая топливный сбор, делает менее привлекательной программу поощрения часто летающих пассажиров: за оплаченный милями билет нужно доплачивать большую сумму, учитывающую увеличенный топливный сбор, указал Олег Пантелеев.