Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 мартаРеферендум в Крыму, первая стыковка в космосе в ручном режиме, битва за Иводзиму и другие события этого дня
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
38Юбилей Михаила Горбачева
09:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Для производителей соусов растет стоимость сырья

Производители продуктов, в том числе майонеза, начали получать уведомления о повышении цен на растительное масло с этой недели почти на 20%, до 130 руб. за 1 кг. Это объясняется резким ростом стоимости сырья на мировых рынках. В себестоимости майонеза на масло приходится до 70% затрат. Но производители соусов вряд ли сразу станут транслировать расходы в розничные цены, опасаясь падения спроса.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Маслозаводы начали уведомлять b2b-клиентов о повышении отпускных цен. Как сообщил топ-менеджер крупного производителя майонеза, на прошлой неделе стоимость масла была около 110 руб. за 1 кг, а на этой неделе поставщики подняли цены до 130−135 руб. за 1 кг.

Гендиректор АО «Эссен продакшн АГ» (выпускает майонез, кетчуп, горчицу под брендом «Махеевъ») Леонид Барышев говорит, что после заключения соглашения производителей и ритейлеров стоимость подсолнечного масла в b2b-канале сразу начала расти.

«Какое-то время цены были на уровне 110 руб. за 1 кг, теперь заводы-поставщики озвучивают стоимость около 130 руб. за 1 кг», — отмечает он.

Читайте также
Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78%

В соглашении поставщиков с торговыми сетями предельные отпускные цены на масло установлены в 95 руб. за 1 л с НДС, розничные — 110 руб. за 1 л с НДС. Договоренности действуют до 1 апреля. По словам господина Барышева, маслозаводы, вероятно, пытаются переложить убытки от фиксации цен на b2b-клиентов.

Исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин напоминает, что соглашение фиксирует стоимость рафинированного дезодорированного фасованного масла в торговых сетях и не распространяется на остальную продукцию, например наливное масло, стоимость которого меняется в зависимости от конъюнктуры. За последние три недели цены на подсолнечное масло на экспортном базисе выросли примерно на $400 за тонну, указывает он. По словам топ-менеджера, это позволяет переработчикам сохранять стоимость на социально значимую продукцию, регулируемую соглашением.

В ГК «Эфко» также объясняют повышение отпускных цен на растительные масла в сегменте b2b ростом цен на мировом рынке. Гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов говорит, что группа цены не пересматривала, но отметил, что масла на внутреннем рынке осталось не так много. По словам господина Барышева, в b2b-сегменте уже ощущается нехватка сырья, а урегулировать ситуацию может введение экспортной пошлины.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что экспортные цены на российское масло на прошлой неделе выросли сразу на $100 за тонну, до $1,68 тыс. за тонну (FOB). Растительные масла в мире продолжают дорожать в том числе в связи с увеличением цен на нефть и растущим спросом, отмечает он.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, частично рост мировых котировок может быть связан с опасениями введения экспортной пошлины на российское масло.

По данным «Эссен продакшн АГ», 67% себестоимости майонеза приходится на подсолнечное масло, а повышение цен на масло почти на 35% в течение 2021 года — это рост себестоимости 1 кг майонеза на 23 руб.

Читайте также
Эксперты зафиксировали рост «индекса блинов» в России на 3%

В онлайн-супермаркете «Перекресток впрок» майонез «Махеевъ Провансаль» стоит 77,4 руб. за упаковку 380 г. По данным NielsenIQ, продажи майонеза в крупнейших розничных сетях России в 2020 году выросли на 11% в деньгах и на 4% в объемах.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что производители майонеза не могут проигнорировать столь заметное удорожание ключевого сырья, но компании вряд ли станут резко транслировать рост себестоимости в цены на полках, опасаясь падения спроса.

Собеседник «Ъ» на рынке добавляет, что подорожание масла влияет и на производителей другой продукции, например кондитерских изделий. С учетом роста стоимости сырья, подорожания логистики и невозможности поднять цены в условиях низкой покупательной способности ситуация для поставщиков может быть критичной, указывает он.

Анатолий Костырев

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Дружелюбный концлагерь»,- Навальный рассказал о своей колонии
Минздрав: коронавирус запускает процессы старения
Россия увеличила вложения в американские госбумаги
Авиакомпании столкнулись с подорожанием топлива
«Южноафриканский» штамм коронавируса выявили в России
Санду хочет привлечь ЕС к расследованию хищения миллиарда евро
В России обеспокоены переброской турецкой техники в Сирии
Овечкин сравнялся с Эспозито в списке лучших снайперов в НХЛ
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Синоптик о приходе весны: «Осталось терпеть недолго»
Руководители финских фирм о реакции своего организма на "Спутник"
Горячие темы на Авто
А давайте КЭПа пытать? 286
Раз уж вспомнили Николая Второго, то он был заядлый автомобилист. 198
"Катюша" не выстрелит...(((((( 180
Чем бы порадовать организм весной? Какими фруктами? 179
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Названа причина смерти Людмилы Лядовой
Почему жена Мягкова не появилась на прощании
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Новости партнеров
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Основатель Tesla и SpaceX хочет поговорить с президентом России
Оглядываться на стареющие державы или жить в молодой России
Президент уверен: люди поймут, что приносить добро — реально круто
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь