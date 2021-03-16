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03:53 (мск), источник: Forbes

Американские миллионеры задолжали $2,4 млрд подоходного налога

Налоговое управление США (IRS) недостаточно эффективно собирает налоги с богатых американцев.

Источник: Reuters

Налогоплательщики с доходами более $1,5 млн в год не заплатили 39% задолженности по подоходному налогу и задолжали казне $2,4 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на доклад генерального инспектора казначейства по налоговому администрированию.

Налоговая служба должна более энергично следить за богатыми американцами, которые намеренно уклоняются от уплаты подоходного налога, говорится в докладе генерального инспектора. По данным аудита, около 686 000 налогоплательщиков, зарабатывающих не менее 200 000 долларов в год, имели по состоянию на середину мая 2019 года суммарную задолженность по налогам в $38,5 млрд. В докладе отмечается, что IRS собирает в течение года с момента передачи дела налоговому инспектору менее 50% налоговой задолженности c плательщиков с высокими доходами. Так, американцы с заработком от $1,5 млн в год не оплатили 39% задолженности на сумму $2,4 млрд.

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«Несоблюдение требований налогоплательщиками с высокими доходами может оказать значительное разрушительное воздействие на общее налоговое администрирование, а также укрепить веру в то, что национальная налоговая система благоприятствует богатым», — отмечается в докладе генерального инспектора.

В нем также говорится, что IRS может неэффективно бороться с просроченной задолженностью по налогам из-за нехватки опытных сборщиков налогов в штате налогового управления. Налоговая служба не делает доход налогоплательщика главным приоритетом при определении того, по каким делам должны работать сборщики налогов, отмечает генеральный инспектор.

В докладе указывается, что IRS придает большее значение другим факторам, таким как сумма налоговой задолженности. Налоговые долги не всегда являются точным идентификатором богатых, сказано в докладе. Например, наибольшее число налогоплательщиков с высокими доходами (69%) задолжали менее $25 000 долларов. «Вполне разумно полагать, что налогоплательщики, зарабатывающие миллионы долларов, могут оплатить налоговые долги, которые составляют очень малую часть этой суммы», — отмечается в докладе.

Комиссар отдела малого бизнеса и самозанятости IRS Эрик Хилтон заявил, что выводы, сделанные по итогам аудита казначейства, не точны и не полны. Так, вывод о том, что богатые американцы заплатили в среднем 39% причитающегося налога, отражает только то, что они оплатили в течение первого года после передачи дел сборщику налогов. «Некоторые из этих случаев все еще были в активной работе в конце периода, когда проводился анализ, и он не исследует случаи полностью», — добавил Хилтон. По его оценке, такой аудит «не может быть использован для определения того, что в конечном итоге собирает налоговая служба».

Хилтон сказал, что богатые американцы остаются «главным приоритетом» для сборщиков налогов, а IRS продолжит оценивать свои прогнозные модели и корректировать их, чтобы улучшить работу с налогоплательщиками с высоким доходом.

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