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08:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин предложил установить ставку по ипотеке с учетом доходов в регионе

Льготную ставку по ипотеке нужно устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода в регионе, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, так можно будет поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и создать для граждан стимул жить и работать в своем регионе.

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«Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов. Среднедушевой доход в прошлом году в Москве составлял 75 293 руб., в Волгограде в три раза меньше — 25 084 руб. Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы?» — цитирует господина Володина его пресс-служба.

Он напомнил, что ставка уже снижена в регионах Дальневосточного федерального округа, там ипотеку можно получить под 2% годовых, и есть программа сельской ипотеки (3% годовых). По его словам, за счет льготной ипотеки более 2 млн человек смогли улучшить свои жилищные условия, спрос на недвижимость восстановился в 61 регионе.

«Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе, за счет выгодной процентной ставки», — сказал Вячеслав Володин.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых запустили в апреле 2020 года в качестве меры поддержки в условиях распространения коронавируса. В марте 2021 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что продлить программу без возникновения негативных эффектов возможно в 24 из 85 регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 15 апреля подготовить предложения по реализации программы в будущем.

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