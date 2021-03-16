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15:48 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиян призвали закупаться ослабевшими долларами

Установившиеся в марте курсы валют дают россиянам возможность выгодно приобрести «ослабевшие» доллары США и евро. К такому выводу пришли опрошенные РИА «Новости» эксперты.

ЦБ: $ 72.9619   -0.27 € 86.9852   -0.37 ММВБ: $ 72.6600   -0.14 € 86.6425   -0.24
Источник: Reuters

В понедельник, 15 марта, рубль обновил многомесячные максимумы к американскому доллару и евро. Курсы составили 72,9 рубля за $1 и 86,97 рубля за €1. Таких показателей не наблюдалось с декабря и августа 2020 года соответственно.

Утром 16 марта рубль немного снизился к доллару США и евро. По состоянию на 12:15 курсы на Мосбирже составляли 73 рубля за $1 и 87,08 рубля за €1.

Доллар от TradingView

До конца марта доллар может снизиться до 72,4 рубля, а евро — до 86,5 рубля, считает Андрей Верников из компании «Универ Капитал». Он обратил внимание на то, что рубль укрепляется по отношению к американской валюте на протяжении шести торговых сессий подряд, при этом предпосылок для его ослабления крайне мало.

При сохранении высоких цен на нефть и инфляции на нынешнем уровне доллар снизится до 72 рублей, а евро — до 86 рублей, заявил Евгений Миронюк из компании «Фридом финанс».

Brent от TradingView
Аналитики всё же полностью не исключили возможность ослабления национальной валюты.
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Верников из «Универ Капитала» считает, что оценки Международного энергетического агентства по рынку нефти могут снизить котировки на топливо. Это, в свою очередь, негативно скажется на рубле.

В число других угроз для национальной валюты Верников отнёс опасения участников рынка перед решением Банка России по ключевой ставке 19 марта и возможность введения новых американских санкций против российского госдолга, которые могут быть анонсированы в ближайшие три недели. Тогда доллар поднимется до 75−76,5 рубля, а евро — до 92 рубля, предположил аналитик.

Посоветовал приобрести ослабевшую валюту на среднесрочную перспективу и Владимир Евстифеев из банка «Зенит». Он считает, что, хотя ситуация и выглядит «шаткой» из-за санкционных и нефтяных угроз, высокие обменные курсы позволяют вложиться в доллары США и евро. При этом к рискам аналитик также отнёс рост доходностей американских госбумаг, который «забирает часть капитала из экономик» развивающихся стран.

Дарья Щекина

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