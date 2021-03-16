Россиян призвали закупаться ослабевшими долларами

В понедельник, 15 марта, рубль обновил многомесячные максимумы к американскому доллару и евро. Курсы составили 72,9 рубля за $1 и 86,97 рубля за €1. Таких показателей не наблюдалось с декабря и августа 2020 года соответственно.
Утром 16 марта рубль немного снизился к доллару США и евро. По состоянию на 12:15 курсы на Мосбирже составляли 73 рубля за $1 и 87,08 рубля за €1.
До конца марта доллар может снизиться до 72,4 рубля, а евро — до 86,5 рубля, считает Андрей Верников из компании «Универ Капитал». Он обратил внимание на то, что рубль укрепляется по отношению к американской валюте на протяжении шести торговых сессий подряд, при этом предпосылок для его ослабления крайне мало.
При сохранении высоких цен на нефть и инфляции на нынешнем уровне доллар снизится до 72 рублей, а евро — до 86 рублей, заявил Евгений Миронюк из компании «Фридом финанс».
Аналитики всё же полностью не исключили возможность ослабления национальной валюты.
Верников из «Универ Капитала» считает, что оценки Международного энергетического агентства по рынку нефти могут снизить котировки на топливо. Это, в свою очередь, негативно скажется на рубле.
В число других угроз для национальной валюты Верников отнёс опасения участников рынка перед решением Банка России по ключевой ставке 19 марта и возможность введения новых американских санкций против российского госдолга, которые могут быть анонсированы в ближайшие три недели. Тогда доллар поднимется до 75−76,5 рубля, а евро — до 92 рубля, предположил аналитик.
Посоветовал приобрести ослабевшую валюту на среднесрочную перспективу и Владимир Евстифеев из банка «Зенит». Он считает, что, хотя ситуация и выглядит «шаткой» из-за санкционных и нефтяных угроз, высокие обменные курсы позволяют вложиться в доллары США и евро. При этом к рискам аналитик также отнёс рост доходностей американских госбумаг, который «забирает часть капитала из экономик» развивающихся стран.