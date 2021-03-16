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17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

«Норникель» резко снизит выпуск в 2021 году

Компания оценила потери от подтопления рудников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Норникель» в результате подтопления рудников и аварии на фабрике в Норильске снизит производство на 15−20% в 2021 году в зависимости от металла. Это может привести к падению выручки на 18,3%, или на $2,8 млрд при текущих ценах. Однако публикация прогноза уже вызвала рост цен на металлы, что может снизить или даже нивелировать потери компании в выручке. Подтопленные рудники компания намерена ввести в строй в течение нескольких ближайших месяцев.

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Котировки MNOD от TradingView

«Норникель» снизил прогноз объемов производства основных металлов из-за подтопления на Таймырском и Октябрьском рудниках и аварии на Норильской обогатительной фабрике. Ожидается, что по итогам 2021 года компания снизит производство никеля на 15%, до 195 тыс. тонн, меди — на 16%, до 345 тыс. тонн, металлов платиновой группы — на 20%, до 89 тонн.

По расчетам «Ъ», исходя из текущих биржевых цен на эти металлы «Норникель» может потерять 18,3% выручки, или $2,8 млрд.

Однако потери могут быть компенсированы ростом цен на металлы, так как компания занимает весомую долю в их мировом производстве. По расчетам «ВТБ Капитал», «Норникель» производит:

12,5% палладия, 5,3% платины, 4,6% никеля, 1% меди от их общего выпуска в мире.
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Рудники и фабрика являются ключевыми активами заполярного филиала «Норникеля». На затронутые подтоплением рудники приходится около трети всех мощностей компании по добыче руды, подсчитал Альфа-банк. В сообщении ГМК сказано, что рудник Октябрьский (объем добычи — 5 млн тонн руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля—мае. Начало восстановления добычи на руднике Таймырский (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца. В презентационных материалах ГМК говорится, что риска потери запасов и сокращения срока их службы нет.

На Норильской обогатительной фабрике, на которой 20 февраля произошло обрушение галереи дробильного цеха, проводятся ремонтные работы. На фабрике остановлена цепочка переработки вкрапленной руды. Работоспособность этой цепочки планируется восстановить к 15 апреля.

Рынок отреагировал на новости ожидаемо. Акции «Норникеля» начали падать, а цены на металл — расти.

Золото от TradingView

К 16:00 мск акции компании подешевели на 5,5%, до 22,75 тыс. руб. за бумагу, а палладий подорожал на Nymex на 5%, до почти $2,5 за унцию. Так же осторожно начал расти в цене и никель.

Евгений Зайнуллин

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