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07:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван «самый опасный период» для рубля

Как рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский, нельзя исключать того, что период с начала мая до середины июня будет сложным для отечественной валюты.

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Источник: Reuters

Специалист отметил, что есть позитивные тенденции, в том числе цены на нефть, однако, существуют не менее очевидные факторы, «играющие против рубля».

К ним, по словам Казанского, относятся соглашение ОПЕК+ о восстановлении темпов добычи нефти — окончание холодного периода и сокращение спроса на топливо, возможная третья волна пандемии коронавируса и усиливающиеся инфляционные тенденции в России. Также против рубля может сыграть «нарастающий вал неплатежей со стороны малого бизнеса и розничных клиентов».

График USDRUB от TradingView

Негативным фактором экономист считает в том числе скепсис экспертов по поводу строительной отрасли. Эффект от госпрограмм поддержки ипотеки может сойти на нет из-за роста цен на первичном рынке недвижимости. «Следовательно, резко сократится и спрос на новые объекты, что чревато недостроем и долгостроем в масштабах целых регионов», — предупредил экономист.

Также Казанский напомнил о санкциях США и ЕС, которые «всегда будут учитываться потенциальными инвесторами в рубль».

Курс рубля резко укрепился в ходе торгов 15 марта на Московской бирже.

Ранее готовящиеся Великобританией и США новые санкции против России обвалили курс рубля в ходе вечерних и ночных торгов. К утру 5 марта российская валюта частично отыграла падение. Падение котировок произошло на фоне сообщений СМИ о готовящихся властями США и Великобритании новых санкциях в отношении России.

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