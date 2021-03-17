07:00 (мск), источник: РБК
Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России
Ведомство увидело риски роста цен на топливо по аналогии с 2018 годом. Тогда для преодоления кризиса правительство разработало демпферный механизм.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты (СП), с которым ознакомился РБК.
«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — говорится в документе.
СП назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в прошедшем году. В ведомстве напомнили, что весной 2018-го жители России увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть, что побудило правительство принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Важную роль в этом сыграл разработанный кабмином демпферный механизм, с помощью которого удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в России.
В конце прошлого и начале текущего года, как отмечают аудиторы, стоимость нефти снова начала расти. Российские власти вновь предприняли ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов. В частности, нефтяникам порекомендовали увеличить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы для удовлетворения растущего спроса. По мнению Счетной палаты, стабилизации также будет способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.
Вместе с тем в СП считают, что принятые правительством меры могут помешать утверждению в срок генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.
В конце января председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков предложил индексировать индикативную цену в демпфере в пределах инфляции, а не на 5%, как сейчас предусмотрено этим механизмом. На совещании у
В рамках совещания у Новака, которое прошло 15 марта, профильные ведомства и