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15:06 (мск), источник: Секрет Фирмы

Сменился лидер в списке главных страхов инвесторов. Это больше не COVID-19

Управляющие инвестиционными фондами больше не считают пандемию коронавируса главной угрозой для фондовых рынков. Её место заняла инфляция.

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Источник: AP 2020

О смене лидера в списке главных страхов инвесторов рассказал телеканал CNBC со ссылкой на данные опроса Bank of America.

Для определения главной угрозы аналитики использовали термин «хвостовой риск». Это такой тип риска, который может обернуться серьёзным ущербом для держателя ценных бумаг.

Впервые с начала пандемии инвесторы перестали считать COVID-19 самым большим «хвостовым риском».

Среди опрошенных банком управляющих инвестфондов 37% назвали главной проблемой рост инфляции. Практически все они (93%) ожидают, что в ближайшие 12 месяцев повышение цен ускорится.

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На втором месте в списке главных угроз оказалась паника на финансовых рынках — её опасаются 35% опрошенных инвесторов. Речь идёт о «рыночной истерике» наподобие той, что произошла в 2013 году, когда Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала сворачивание программы денежного стимулирования экономики. В пандемию же Федрезерв запустил программу неограниченной скупки активов и начал ежемесячно приобретать гособлигации и ипотечные бумаги США, чтоб поддержать рынки. Теперь же есть риск, что регулятор откажется от такой политики.

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Коронавирус в качестве основного риска назвали лишь 15% опрошенных банком инвесторов. Это почти вдвое меньше, чем в феврале, отметил CNBC. Среди других угроз наиболее опасными респонденты называли пузырь на фондовых рынках, повышение налогов и ужесточение регулирования при администрации нового президента США Джо Байдена.

Опрос проводили с 5 по 11 марта 2021 года. В нём участвовали 220 инвесторов, которые управляют активами на общую сумму в $630 млрд.

Ранее опрошенные изданием Bloomberg аналитики предупредили о грядущих проблемах для мировой экономики в условиях пандемии коронавируса. Опасность кроется в несвоевременном отказе от мер поддержки граждан и бизнеса, на которые могут пойти власти из-за дефицита бюджета. Если не активизировать усилия по стимулированию экономики, ещё до 2025 года ущерб составит $35 трлн.

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