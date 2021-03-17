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13:22 (мск), источник: Forbes

Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1 млн

Миллиардер Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1 млн. Он снял цифровой актив с торгов, подчеркнув, что продавать его — не совсем правильно.

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Миллиардер Илон Маск отклонил предложение одного из участников торгов, превышающее $1 млн, за его твит с песней и видеоклипом про NFT (невзаимозаменяемый токен) в качестве NFT. «На самом деле, не совсем правильно это продавать. Проехали», — написал Маск у себя в Twitter.

Миллиардер отозвал свое предложение после того, как его твит с подписью, песней и видеоклипом был выставлен на продажу в качестве NFT на платформе Valuables и ставки на его покупку превысили $1 млн. Самое высокое предложение сделал пользователь Twitter из Малайзии с ником @SinaEstavi — $1,12 млн. Начинались торги с предложения в $3 за цифровой актив.

О продаже песни в виде токена, который закрепляет в блокчейне право на владение цифровым активом, основатель Tesla объявил 15 марта. Видео с записью песни, написанной в стиле техно, Маск опубликовал в Twitter. В песне повторялись слова: «NFT — для твоего тщеславия, компьютеры никогда не спят и это подтверждено, это гарантированно».

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По мнению телеканала CNBC, ажиотаж, вызванный предложением миллиардера, помог Маску отвлечь внимание его подписчиков в Twitter от кадровых изменений в руководстве Tesla и от расследования аварии электромобиля компании в Детройте, произошедшей в конце прошлой недели.

Из документов, который Tesla направила в комиссию по ценным бумагам и биржам США, 16 марта стало известно, что компания перевела директора автомобильного подразделения (Tesla Automotive) Джерома Гильена на должность главы подразделения тяжелых грузовиков. Сама компания объяснила, что готовится впервые выйти на рынок грузовиков и потому ей нужен опыт Гильена в этом секторе.

В тот же день Федеральное управление по безопасности транспортных средств (NHTSA) сообщило, что направит в Детройт группу для расследования причин аварии, которая произошла 11 марта. Тогда седан Tesla проехал перекресток на красный сигнал светофора, после чего врезался в фуру. По данным полицейского управления Детройта, водитель Tesla находится в больнице в критическом состоянии. Обстоятельства аварии уточняются. Следователи заявили, что пока не могут сказать, связано ли ДТП с автопилотом и другими системами помощи водителю Tesla, передает CNBC.

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Андрей Злобин

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