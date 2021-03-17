14:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: действующие механизмы не позволят ценам на топливо резко меняться
Правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит, сказал
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Ранее Счетная палата России предупредила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года, когда на фоне увеличения мировых цен на нефть резко выросли цены на бензин в России. Минэнерго в ответ заявило, что предпосылок к кризису на топливном рынке нет.
«Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM’о необходимости более жестких мер по сдерживанию роста цен на топливо.
Он отметил, что нежелательные скачки цен на топливо, которые были ранее, в том числе и в 2018 году, стали причиной разработки демпферного механизма. Дмитрий Песков также уточнил, что Владимир Путин пока не планирует встреч с руководством топливных компаний.
С 1 мая правительство скорректирует параметры демпферного механизма для стабилизации цен на топливо. В этом году изменения коснутся только бензина. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022-м.