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15:41 (мск), источник: Forbes

Доллар и евро подорожали больше чем на рубль после слов Байдена о Путине

Доллар и евро на Московской бирже подорожали больше чем на рубль и достигли 74 рублей и 88 рублей соответственно. Резкое падение российской валюты последовало за высказываниями Байдена о том, что Путин должен «заплатить» за попытки вмешательства в выборы.

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Источник: Reuters

Доллар и евро в ходе торгов 17 марта дорожали больше чем на рубль, после того как накануне опустились до минимумов более чем за полгода.

Доллар на пике в среду стоил ровно 74 рубля, следует из данных Московской биржи на 14:40 мск. Это на 1,15 рубля больше, чем цена закрытия торгов во вторник. На минимуме 16 марта американская валюта стоила 72,53 рубля. На таком уровне доллар не торговался с 29 июля 2020 года, то есть почти восемь месяцев.

Доллар от TradingView

Евро 17 марта поднялся на Московской бирже до 88,02 рубля. Это прирост на 1,27 рубля в сравнении с итоговой ценой торгов во вторник. Тогда стоимость евро снижалась до 86,15 рубля — минимум после 17 августа 2020 года.

В среду немного снизилась цена нефти. Стоимость контрактов с исполнением в мае достигла $67,43 за баррель, это падение больше чем на 1%, показывает статистика Межконтинентальной биржи. Снижение рубля связано как со снижением цен на нефть, так и в целом с ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, сообщили утром аналитики «Интерфакс-ЦЭА».

Brent от TradingView
«Прайм» допустил, что рубль негативно отреагировал на заявления президента США Джо Байдена о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в 2020 году.
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Разведка США во вторник опубликовала доклад, в котором утверждает, что Владимир Путин согласовал кампанию по дискредитации кандидатуры Байдена и демократической партии в целом в ходе президентских выборов. По версии американской разведки, Россия хотела подорвать уверенность общества в процессе выборов и усилить расхождение социально-политических взглядов в США. Кампания была направлена на американские СМИ, чиновников, знаменитостей и людей, близких к сопернику Байдена и бывшему президенту США Дональду Трампу и его администрации, утверждала разведка.

В среду Байден в интервью ABC News заявил, что Путин «заплатит» за свои действия. По словам президента США, он предупредил об этом президента России во время его первого телефонного разговора с ним в статусе президента США. Байден рассказал, что они долго разговаривали с Путиным и Байден посоветовал тому «быть готовым» к последствиям. На вопрос интервьюера: «Вы думаете, он [Путин] убийца?», Байден замешался, но ответил: «Ммм… хмм… Да, думаю», описывает NBC News.

Ринат Таиров

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