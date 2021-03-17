Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
26Body Worlds
18Беспорядки в Испании
18:45 (мск), источник: Известия

Ученые выявили неуязвимые мутации коронавируса

Американские ученые отследили эволюционный путь, который прошел вирус SARS-CoV-2 в организме человека с ослабленным иммунитетом за пять месяцев, и выявили, какие мутации позволяют COVID-19 уклоняться от иммунной защиты. Результаты опубликованы 16 марта в журнале Cell.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Отмечается, что подавляющее большинство людей, которые переболели коронавирусом, после выздоровления избавляются от вируса SARS-CoV-2, но некоторые — например, люди с аутоиммунными заболеваниями или получающие иммуносупрессивные препараты — могут стать хроническими носителями инфекции.

Их иммунная система не в состоянии уничтожить вирус, однако она продолжает его атаковать, а вирус пытается перестроиться таким образом, чтобы этой атаки избежать.

В результате через какое-то время в организме инфицированных людей с ослабленным иммунитетом появляются новые мутации, устойчивые к воздействию противовирусных препаратов и антител, подчеркнули ученые.

Новость
Ученые заявили о риске «вечного» заражения коронавирусом

Специалисты детально разобрали случай эволюции вируса SARS-CoV-2 у пациента с ослабленным иммунитетом, зарегистрированный в декабре прошлого года в больнице Brigham and Women’s в Бостоне.

Больной получал иммуносупрессивное лечение от аутоиммунного расстройства, и у него развилась хроническая инфекция. Геномный анализ вируса такого пациента показал наличие кластера из восьми мутаций в спайковом белке, используемом вирусом для проникновения в клетки человека.

По сведениям ученых, некоторые выявленные изменения на тот момент не были идентифицированы в доминирующих вирусных вариантах, циркулирующих в популяции, но уже находились в базах данных общедоступных вирусных последовательностей. Позднее аналогичные изменения обнаружили в новых, особо агрессивных вариантах SARS-CoV-2 из Южной Африки и Великобритании.

По данным исследования, такой мутировавший вирус может уклоняться как от естественных антител, которые находятся в плазме переболевших, так и от искусственно созданных моноклональных антител, которые в настоящее время используются для лечения коронавируса.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что люди с высоким индексом массы тела и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса. Ученые проверили, какое количество респираторных капель могут выделять различные группы людей, и проанализировали их вес, пол и возраст. Оказалось, что полные и пожилые выделяют большее количество аэрозоля, то есть в случае заражения будут выдыхать больше вирусных частиц.

Справка
В России нашли южноафриканский вариант коронавируса. Объясняем, что это предвещаетРоспотребнадзор сообщил, что в двух пробах, взятых у больных COVID-19, обнаружен южноафриканский вариант коронавируса. Еще у 28 человек — британский вариант. Бразильский вариант более чем в 8 тыс. образцах не встречался. ТАСС — о том, что это за варианты и почему их появление в стране — тревожная новость
 Открой личное: ФНС массово проверяет счета россиян за рубежом
Выдача подъемных: рецессию в России объявили завершившейся
Счетная палата уточнила риск нового топливного кризиса в России
Российский рынок отреагировал на заявления президента США
В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных
У россиянина отобрали полмиллиона рублей, выигранные в телешоу
Байден пригрозил Путину за «вмешательство» в выборы в США
Арестован глава трех спортивных федераций РФ
В Москве арестован президент ООО ФСБ
Hi-Tech
Обзор Samsung Galaxy A52: главный народный смартфон — теперь с водозащитой. Стоит обновлять свой Galaxy A51? Потенциальный хит 2021 года.
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Назван лучший способ изменить жизнь в стране – самому делать добро
Президент смог сделать из России страну волонтеров – и вот почему это важно
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 245
Права отца 239
Кто с чем согласен? 193
Мистика и мифология в фильмах и сериалах.. 124
Леди
Алена Хмельницкая заметно похудела Актриса сбросила вес
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь