Силуанов раскрыл план действий в случае санкций против госдолга

«Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центробанком, с тем чтобы вопросы ликвидности ЦБ решал бы, помогал бы таким финансовым институтам. Это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено», — заверил министр.
Он напомнил, что, по его мнению, самое безопасное — «не раздувать дефицит бюджета», поскольку «нет дефицита — нет таких больших заимствований». В этом случае Россия сможет обойтись силами внутренних инвесторов, вкладывающихся в государственные бумаги, не привлекая иностранных.
В 2017 году Банк России оценивал, что, если США введут санкции против российских госбумаг, резиденты США должны будут распродать эти бумаги, что вызовет их обесценение при одновременном росте их доходностей как отражении возросших рисков. Однако это не будет иметь системного эффекта для банковского сектора, полагал ЦБ, поскольку ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) стабилизируется благодаря значительному внутреннему спросу на российский госдолг.
В конце февраля Минфин сообщил, что объем госдолга России в 2020 году увеличился на 5,4 трлн руб., однако его показатели не превысили безопасный уровень. «Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется», — поясняли в ведомстве.
По словам Силуанова, сейчас на нерезидентов приходится 20−25% новых размещений облигаций федерального займа. По данным Банка России, на 1 февраля иностранные инвесторы держали 23,4% всех ОФЗ (доля сократилась с 30,6% в середине 2020 года).
«Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы перестанут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку видим хороший интерес к нему, — подчеркнул на заседании думского комитета по финансовому рынку Силуанов. — Тем не менее, если такие решения будут приняты, найдем ответ, для того чтобы профинансировать первоочередные расходы».
В 2021 году, по словам главы Минфина, было принято решение сократить участие на финансовом рынке и объем заимствований за счет остатков средств, которые сформировались в прошлом году. В начале марта Силуанов подтверждал, что в 2021 году Минфин может сократить объем заимствований с прогнозного показателя 2,94 трлн руб. чистых заимствований, заложенных в бюджете.
«Возможное сокращение в этом году заимствований обеспечит сохранение уровня государственного долга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП», — отмечал министр.
В начале марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и Великобритания обсуждают новые санкции против России за применение химического оружия. В список вошли, по данным агентства, меры от ограничений против «российских олигархов» до «экстремальных» санкций против российского госдолга.
Последние ограничения, по данным источников агентства, могут быть введены, если Вашингтон установит, что Москва снова нарушит запрет на применение химоружия.
В 2018 году Минфин США предупреждал о негативных последствиях такого шага для мировых финансовых рынков и международных инвесторов. Однако сейчас в Вашингтоне полагают, что риски дестабилизации глобальных рынков в случае запрета американскому бизнесу вкладываться в российские госбумаги не такие серьезные, пишет Bloomberg.
В августе 2019 года США ввели частичные санкции против российского госдолга в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Вашингтон обвинил Россию. Тогда власти запретили инвесторам участвовать в первичных размещениях валютных государственных бумаг России.
В ноябре 2020 года Минфин России оценил вероятность введения дополнительных санкций со стороны США как маловероятную. Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич пояснял, что в таком случае ограничения «пойдут против интересов инвесторов соответствующих стран».
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