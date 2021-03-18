11:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Иностранные IT-компании обяжут открывать представительства в России
Власти планируют обязать иностранные
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Под требования нового регулирования, по мнению экспертов, могут попасть Google, Facebook, Booking, Amazon и другие сервисы. Усиление давления на иностранные компании может изменить их стратегию работы в России, предупреждают эксперты.
Как выяснил «Ъ», правительство планирует к концу года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из
По его словам, в проекте будет предложено несколько вариантов регистрации: дистанционно в личном кабинете ФНС либо путем создания дочерних обществ совместно с российскими компаниями — в таком случае нести ответственность за иностранную компанию будет российский представитель ее товарного знака. После принятия проекта у иностранных сервисов будет месяц, чтобы подать заявку на регистрацию, в противном случае им могут грозить «санкции».
Такая мера необходима, чтобы обеспечить равные условия исполнения законодательства для иностранных и российских компаний, работающих на территории нашей страны, говорит председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев. Российские компании, в отличие от иностранных, обязаны платить НДС, и такое неравенство заставляет их регистрироваться за рубежом, отмечает эксперт. В их числе, например, «Яндекс» и Telegram.
Под требования готовящейся инициативы могут, например, попасть Google и Facebook, которые зарабатывают в России на рекламе, считает заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин. «Также это могут быть агрегаторы услуг, формирующие значительную выручку в России, например Booking и Amazon, а также контентные и игровые сервисы, например Wargaming.net и Steam, владельцы мессенджеров, социальных сетей и магазины приложений», — отмечает он. За несоблюдение требования по регистрации юрлиц в России АЮР предлагает, например, запретить приложениям иностранных компаний размещаться в магазинах приложений для российской аудитории и размещать рекламу госорганов и компаний с госучастием. Facebook, Twitter, Pinterest, Zoom, Airbnb на запрос «Ъ» не ответили.
По его словам, это обсуждалось на одном из совещаний с участием Минцифры. Введение такой практики в России, по его мнению, повысит привлекательность юрисдикции.
Введение электронного документооборота вряд ли мотивирует иностранные компании открывать представительства в России, уверен директор некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин. Представительства крупных
Юлия Степанова