Эксперты сообщили о неисполнении каждого четвертого госконтракта в строительстве

За три последних года объем расторгнутых договоров составил 750 млрд рублей, сказал он. Сейчас в стадии исполнения находятся госконтракты на общую сумму 5,3 трлн рублей — фактически это портфель текущего бюджетного строительства, отметил эксперт.
А расторгнуто около 14% от него, сказал он. Это происходит как по инициативе заказчика или исполнителя, так и по соглашению сторон.
— Но любое расторжение, даже по согласию сторон, несет в себе существенный риск для бюджетных средств — в первую очередь из-за срывов сроков реализации проектов. Как следствие, катастрофически падает эффективность расходования бюджетных средств, — подчеркнул Николай Алексеенко.
В ФАС «Известиям» сказали, что антимонопольная служба осуществляет контроль за процедурой проведения госзакупок, но обоснование и результаты реализации заключенных контрактов находятся вне компетенции ведомства. Там сообщили, что общее количество поступивших и рассмотренных жалоб на закупки в рамках 44-ФЗ в 2020-м составило более 87,9 тыс.
В Минстрое не обладают информацией о причинах расторжения контрактов другими федеральными органами исполнительной власти, сказали «Известиям» в ведомстве. В 2020 году министерство какие-либо крупные контракты не расторгало, сказали там.