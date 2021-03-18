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01:33 (мск), источник: Известия

Эксперты сообщили о неисполнении каждого четвертого госконтракта в строительстве

Каждый четвертый госконтракт в строительстве не исполняется, сообщили «Известиям» в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). В 2020 году было полностью или частично расторгнуто более 33 тыс. соглашений, или 23% от их общего числа за минувший год, уточнил директор организации Николай Алексеенко.

Источник: Известия

За три последних года объем расторгнутых договоров составил 750 млрд рублей, сказал он. Сейчас в стадии исполнения находятся госконтракты на общую сумму 5,3 трлн рублей — фактически это портфель текущего бюджетного строительства, отметил эксперт.

А расторгнуто около 14% от него, сказал он. Это происходит как по инициативе заказчика или исполнителя, так и по соглашению сторон.
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— Но любое расторжение, даже по согласию сторон, несет в себе существенный риск для бюджетных средств — в первую очередь из-за срывов сроков реализации проектов. Как следствие, катастрофически падает эффективность расходования бюджетных средств, — подчеркнул Николай Алексеенко.

В ФАС «Известиям» сказали, что антимонопольная служба осуществляет контроль за процедурой проведения госзакупок, но обоснование и результаты реализации заключенных контрактов находятся вне компетенции ведомства. Там сообщили, что общее количество поступивших и рассмотренных жалоб на закупки в рамках 44-ФЗ в 2020-м составило более 87,9 тыс.

В Минстрое не обладают информацией о причинах расторжения контрактов другими федеральными органами исполнительной власти, сказали «Известиям» в ведомстве. В 2020 году министерство какие-либо крупные контракты не расторгало, сказали там.

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