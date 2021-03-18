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02:57 (мск), источник: Известия

ЦБ спрогнозировал рост безналичных платежей до 75% в ближайшие 3−5 лет

На горизонте трех-пяти лет доля безналичных платежей в рознице может достичь 75%, заявили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе сообщили, что по итогам 2020 года доля безналичных платежей в торговом розничном обороте составила 70,3% против 64,7% годом ранее.

Источник: Известия

— Этот показатель стабильно растет на протяжении последних лет. В дальнейшем доля безналичных операций продолжит увеличиваться в том числе за счет развития платежных технологий (в частности сервисов СБП) и инфраструктуры рынка. В целом потенциал у России в этом отношении очень большой, — подчеркнул представитель регулятора.

В крупнейших российских банках подтвердили «Известиям» тренд на опережающий рост операций по картам в год пандемии.

К концу 2020 года в России было эмитировано 301 млн банковских карт, и 209 млн из них находились в активном использовании, следует из данных ЦБ. По статистике регулятора, общий объём операций по картам в прошлом году вырос на 15% до 102,8 трлн рублей. Из них 26,8 трлн рублей пришлось на снятие наличных, 31,2 трлн рублей — на оплату товаров и услуг и 44,8 трлн рублей — на прочие операции, в частности, на денежные переводы.

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