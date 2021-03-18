Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 мартаДень воссоединения Крыма с Россией, первый выход человека в открытый космос и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
1111 выдающихся женщин, которые сделали это впервые
38Юбилей Михаила Горбачева
03:50 (мск), источник: Известия

Банки предложили создать фонд проектного финансирования на 2 трлн

Перезапустить инвестиционный цикл правительству поможет создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования. С такой инициативой выступил ПСБ, он уже обсудил ее с Минпромторгом, рассказал «Известиям» советник председателя организации Николай Власов.

Источник: Известия

Банкам, кредитующим крупные проекты, предлагается на возвратной основе выделять целевой капитал из специального фонда объемом 2 трлн рублей.

Механизм работы нового инструмента Николай Власов описал следующим образом: инициаторы проекта по строительству, например, завода обращаются в Минпромторг, чтобы получить заключение о потенциальной востребованности их продукции. Если ее признают перспективной, предприниматели идут в банк, который со всей строгостью процедур оценивает их бизнес-план.

Когда проект получает одобрение кредитного комитета, банк обращается в фонд, чтобы ему выделили целевой капитал (что важно — на возвратной основе) для финансирования 80% стоимости стройки.

Согласно национальным целям развития России, инвестиции в основной капитал до 2030 года должны увеличиться на 70% по сравнению с 2020-м. Пока же они либо стагнируют, либо падают: по итогам прошлого года объем таких вложений сократился на 1,4% до 20,1 трлн рублей, а в 2019-ом наблюдался небольшой рост — на 1,7%.

Доллар от TradingView
Во время загрузки произошла ошибка.
 Стол уговоров: о чем США заявят Китаю на встрече дипломатов на Аляске
Тариф к порядку: Минтранс просят отменить плату за выбор места в самолете
Белый дом пообещал «прямолинейный» подход в отношениях с Россией
IATA запустила программу паспортов путешественников
Умер президент Танзании
Ученый рассказал о главной климатической угрозе для России
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Арестован глава трех спортивных федераций РФ
Минтранс попросили отменить плату за выбор места в самолете
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Руководители финских фирм о реакции своего организма на "Спутник"
В некоторые регионы России придет аномальное тепло
Кино
Клава Кока стала лицом телеканала Звезда «Орла и решки» снялась в промороликах «Субботы!» и работает над саундтреком для канала
Новости партнеров
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Оглядываться на стареющие державы или жить в молодой России
Дети
Бузова спровоцировала слухи о беременности Телеведущая заинтриговала поклонников
Новости партнеров
В России формируется новая этика – президент за тех, кто помогает людям
Назван лучший способ изменить жизнь в стране – самому делать добро
Президент вновь собрал волонтеров – только добро может победить в России
Президент собрал волонтеров: лучше вместе помогать людям
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь