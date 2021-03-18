Банки предложили создать фонд проектного финансирования на 2 трлн

Банкам, кредитующим крупные проекты, предлагается на возвратной основе выделять целевой капитал из специального фонда объемом 2 трлн рублей.
Механизм работы нового инструмента Николай Власов описал следующим образом: инициаторы проекта по строительству, например, завода обращаются в Минпромторг, чтобы получить заключение о потенциальной востребованности их продукции. Если ее признают перспективной, предприниматели идут в банк, который со всей строгостью процедур оценивает их бизнес-план.
Когда проект получает одобрение кредитного комитета, банк обращается в фонд, чтобы ему выделили целевой капитал (что важно — на возвратной основе) для финансирования 80% стоимости стройки.
Согласно национальным целям развития России, инвестиции в основной капитал до 2030 года должны увеличиться на 70% по сравнению с 2020-м. Пока же они либо стагнируют, либо падают: по итогам прошлого года объем таких вложений сократился на 1,4% до 20,1 трлн рублей, а в 2019-ом наблюдался небольшой рост — на 1,7%.