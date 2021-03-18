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06:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Рыбаки предупредили о масштабных сбоях в добыче скумбрии и сардины иваси

Дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» (входят в группу «Сигма Марин Технолоджи») попросили правительство поддержать предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и отсрочить вступление в силу нового механизма, по которому компаниям необходимо декларировать иностранные суда в портах РФ.

Источник: Reuters

Как сообщил РБК, с подобной просьбой к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратился генеральный директор группы Владимир Рекасов. Представитель вице-премьера подтвердила получение письма.

В своем обращении господин Рекасов заявил, что при вступлении нового механизма в силу без отсрочки возможны риски крупномасштабных сбоев в промысле скумбрии и сардины иваси, а также значительное увеличение из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции.

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Сардина иваси считается самой дешевой рыбой в России. В аппарате вице-премьера изданию сообщили, что обращение главы группы будет направлено на проработку в профильные ведомства.

Новые требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов должны вступить в силу 1 января 2022 года. Тогда приобретенные или построенные за пределами ЕАЭС суда не смогут получить разрешение на вылов без таможенного декларирования в российском порту.

Участники рынка оценили разовые затраты на декларирование в 25 млрд руб. и заявили, что это может быть критичным для отрасли в условиях коронакризиса и закрытия китайских портов. В январе 2021 года ВАРПЭ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести трехлетний переходный период для новых правил.

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