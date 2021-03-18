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08:24 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ростех» намерен оставить «Сухой» и МиГ без отдельных юрлиц

Руководство «Ростеха» по итогам совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) приняло решение прекратить существование компаний «Сухой» и МиГ как отдельных юридических лиц, сообщает РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности и подтверждение пресс-службы «Ростеха».

Источник: РИА "Новости"

Предприятия планируется объединить в Корпоративный центр самолетостроения, который будет базироваться в Москве. Ему в подчинение также перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

Госкорпорация также намерена создать Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, которое объединит в себе все авиационно-конструкторские бюро. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, по сообщению издания, планирует войти в совет директоров ОАК для контроля преобразований.

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Источник РБК в отрасли утверждает, что в рамках объединения компаний планируется сократить управляющий персонал до уровня, соответствующего штату типичной управляющей холдинговой компании — «где-то около 500 человек». По его оценке, сейчас «управленцы в чистом виде» занимают около 5 тыс. позиций в штате ОАК. Пресс-служба «Ростеха» сообщила изданию, что кадровая оптимизация не затронет конструкторский блок.

Идею объединить МиГ и «Сухой» при условии сохранения обеих марок самолетов в 2017 году озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров. В феврале 2020 года ОАК подтвердила намерение объединить производителей боевой авиации в одно предприятие. С февраля по ноябрь 2020 года гендиректором компании «Сухой» был бывший руководитель МиГа Илья Тарасенко. Позднее пост гендиректора «Сухого» занял гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, сохранив при этом вышестоящую должность.

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