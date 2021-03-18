09:51 (мск), источник: ТАСС
Росрыболовство не видит причин для сокращения добычи иваси
В ведомстве опровергли сообщения СМИ о возможном дефиците продукции и повышении цен.
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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Росрыболовство не видит объективных причин для сокращения добычи сардины иваси. Об этом сообщили журналистам в
«В Росрыболовстве опровергли сообщения ряда СМИ о возможном дефиците и повышении цен на сардины иваси. Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет», — подчеркнули в ведомстве.
18 марта РБК написала о рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и «значительном увеличении»
По данным издания, сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. В конце 2020 года правительство приняло постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или приобретенные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. Без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам.
Как заявили в Росрыболовстве, на организацию зимне — весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой. К тому же, рыбопромышленники, имеющие «незаходные» суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки, добавили в ведомстве.