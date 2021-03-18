10:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Чемезов сменит Сердюкова во главе совета директоров ОАК
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщила
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«С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК», — приводит «Интерфакс» слова Чемезова, распространенные
В центр самолетостроения ОНК войдут «Сухой» и МиГ, а управлять «Туполевым», «Ильюшиным» и «Иркутом» он будет на правах управляющей организации. Конструкторский центр и управляющая организация будут базироваться в Москве.
Ранее РБК со ссылкой на источник в отрасли сообщал, что в рамках объединения планируется сократить управляющий персонал с 5 тыс. примерно до 500 человек.
Идею объединить МиГ и «Сухой» при условии сохранения обеих марок самолетов в 2017 году озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров. В феврале 2020 года ОАК сообщила, что объединяет производителей боевой авиации в одно предприятие. С ноября гендиректором «Сухого» стал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, при этом он сохранил вышестоящую должность.