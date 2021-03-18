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10:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Чемезов сменит Сердюкова во главе совета директоров ОАК

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщила пресс-служба «Ростеха». Госкорпорация подтвердила планы создать единый центр самолетостроения, в котором будут объединены конструкторские бюро МиГ, «Сухого», «Туполева», «Ильюшина» и «Иркута». Сейчас совет директоров ОАК возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК», — приводит «Интерфакс» слова Чемезова, распространенные пресс-службой госкорпорации.

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В центр самолетостроения ОНК войдут «Сухой» и МиГ, а управлять «Туполевым», «Ильюшиным» и «Иркутом» он будет на правах управляющей организации. Конструкторский центр и управляющая организация будут базироваться в Москве.

Ранее РБК со ссылкой на источник в отрасли сообщал, что в рамках объединения планируется сократить управляющий персонал с 5 тыс. примерно до 500 человек. Пресс-служба «Ростеха» сообщила изданию, что кадровая оптимизация не затронет конструкторский блок.

Идею объединить МиГ и «Сухой» при условии сохранения обеих марок самолетов в 2017 году озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров. В феврале 2020 года ОАК сообщила, что объединяет производителей боевой авиации в одно предприятие. С ноября гендиректором «Сухого» стал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, при этом он сохранил вышестоящую должность.

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