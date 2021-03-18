Ученые сравнили влияние санкций и твитов Трампа на курс рубля

Твиты Дональда Трампа в то время, когда он был президентом США, усиливали влияние новых санкций на курс рубля — такой вывод сделала группа ученых, в которую вошли профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Елена Федорова, исследователь из Школы бизнеса Университета Аалто Светлана Ледяева и сотрудник АО «Гринатом» Дмитрий Афанасьев. Их статья опубликована в научном издании Journal of Economic Behavior and Organization, ее основные выводы распространила пресс-служба ВШЭ.
Авторы изучили свыше 5,5 тыс. твитов бывшего президента США Трампа в период с октября 2016-го по август 2018 года, выбрав из них 296 твитов, имеющих отношение к России (с такими ключевыми словами, как «Россия», «Москва», «Кремль», «Путин», «Медведев», «рубль», «санкции», «Украина», «Крым» и т. д.). Из базы для анализа исключили твиты, которые не касались России напрямую (а, например, затрагивали санкции в целом). Ученые оценивали краткосрочное (около трех дней) ослабление рубля на международном валютном рынке.
В целом курс рубля зависит от двух групп факторов, влияние которых может быть разным в разные периоды времени.
Первая группа — фундаментальные экономические показатели (в основном цена на нефть), вторая — уровень санкций и «важная политическая информация», которая в модели экономистов отражена через настроения в твитах Трампа.
Ученые, сопоставив несколько специальных индексов, сравнили реакцию рубля на введение санкций (США, Евросоюза и других стран) и на твиты Трампа. Они пришли к выводу, что те санкции, которые сопровождались негативными комментариями Трампа, «привели к более серьезным негативным последствиям для российского рубля по сравнению с теми, которые не вызвали значительной эмоциональной реакции американского президента».
«Эти результаты можно интерпретировать двумя способами. Первый заключается в том, что уровень серьезности санкций США в отношении России (с точки зрения их потенциального негативного воздействия на российскую экономику) и их эмоциональное освещение (с негативной окраской) в Twitter Трампа имеют прямую связь. Во-вторых, рыночные игроки, скорее, реагируют на эмоциональную составляющую, связанную с санкциями, чем на санкции напрямую», — считают авторы.
«Более того, эти две интерпретации могут быть взаимосвязаны», — добавляют они. Рыночным игрокам может быть сложно самим оценить потенциальный ущерб от санкций для рубля, и в таком случае они ориентируются на «эмоциональную реакцию» в средствах массовой информации, а также на твиты Трампа.
Санкции США, которые не сопровождались негативными комментариями Трампа, на рубль не влияли, делают вывод авторы.
Эксперты уже не первый раз исследуют влияние твитов Дональда Трампа на рынки. Американский нефтяной экономист Филип Верледжер писал, что Трамп «поощряет спекулянтов играть против нефти и акций нефтяных компаний на основании веры в то, что США обязательно будут действовать, чтобы понизить цены на нефть». Он даже ввел понятие «колл-опцион Трампа», имея в виду, что инвесторы могли заработать на разнице в цене нефти до заявлений Трампа и после.
Американское издание Barron's, проанализировавшее 14 тыс. твитов Трампа с 2016 по 2019 год, писало, что индекс S&P 500 снижается, когда американский президент высказывается о торговой войне с Китаем и политике Федеральной резервной системы. Впрочем, это не обязательно означает, что твиты Трампа единолично управляют движением рынка, отмечали авторы исследования.