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10:27 (мск), источник: Life.ru

С 1 апреля у жильцов появятся новые права и обязанности: как будут начислять субсидии и за что можно получить перерасчёт

Этой весной жителей многоквартирных домов ждёт целый ряд новшеств. С 1 апреля изменится механизм получения субсидий на ЖКУ. К тому же становится проще сделать перерасчёт и отследить качество работы коммунальщиков. Какие права и обязанности появятся у жильцов?

Источник: РИА "Новости"

Как с 1 апреля оформить и получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

По обычным правилам субсидии на оплату услуг ЖКХ выдаются на шесть месяцев. Затем требуется снова подавать документы, чтобы подтвердить своё право на льготу. Из-за пандемии коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря. Никаких документов предоставлять не требовалось, субсидии предоставляли автоматически. После Нового года такой порядок продлили ещё на три месяца.

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Люди, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев. Подавать заявления и предоставлять нужные документы не потребуется.

— С 1 апреля порядок изменится. Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг снова будут предоставлять сроком на шесть месяцев. Затем нужно будет подтверждать своё право на льготу. Также стоит напомнить, что с января был снят мораторий на взыскания неустоек (штрафов и пени) за несвоевременную или внесённую не в полном размере плату за жилое помещение, коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт. В том числе с возможностью приостановления или ограничения коммунальных услуг, — пояснил член Ассоциации юристов России Артём Коростелев.

Кстати, право на получение субсидии имеют люди, у которых ежемесячно на квартплату уходит больше определённой доли дохода.

Каждый регион устанавливает её самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на ЖКУ составляют более 10% совокупного дохода семьи, а в Санкт-Петербурге — 14%.

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Впрочем, есть и общие нормативы. Регионы не могут установить параметры получения субсидии ниже, чем установлено на федеральном уровне. При этом могут снизить долю затрат на ЖКУ в доходах, что позволит получить льготу большему количеству семей. Так и происходит, например, в Москве и Санкт-Петербурге.

— В целом же право на получение этой меры социальной поддержки имеют люди, у которых ежемесячно на оплату коммунальных услуг по установленным нормативам потребления уходит больше 22% от доходов. Для многодетных семей этот норматив составляет 15%, — рассказал управляющий партнёр компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Юрист также напомнил, что с 1 января 2021 года для назначения субсидий уже не нужно предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы сами получают эти сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ещё одно значимое изменение для получателей субсидий готовится с 1 июля. Как отметила юрист Европейской юридической службы Людмила Старовойтова, летом изменится порядок выплаты субсидий и компенсаций по оплате ЖКУ.

В частности, приостановить выплаты смогут лишь в том случае, если будет вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности. При этом не должно быть заключённого соглашения о рассрочке погашения долга.

С 1 марта появились новые возможности для снижения квартплаты

По закону можно изменить размер платы за коммунальные услуги, если их оказывают ненадлежащим образом. В частности, за плохой ремонт в подъезде, перебои с горячей водой или отоплением, несвоевременный вывоз мусора.

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— Учитывается, например, предоставление услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также качество выполненных работ. Для перерасчёта необходимо зафиксировать нарушения (произвести контрольные изменения, составить акт) и направить заявление с требованием вернуть часть оплаты, — пояснил Артём Коростелев.

С 1 марта отследить качество работы управляющих компаний жильцам должно быть проще. По крайней мере, в вопросах, которые касаются уборки подъезда. Тема эта остаётся больной для многих многоквартирных домов. На практике отследить время уборки было непросто, ведь мыть полы уборщицы были обязаны только раз в месяц. В лучшем случае влажная уборка проводилась раз в неделю. Чаще должны очищать и другие помещения, а также много требований появилось к придомовой территории.

— С 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей многоквартирных домов (МКД). Новшеств там много. В основном изменения коснутся уборки общего имущества дома. Если управляющая компания надлежащим образом не будет исполнять обязанности по уборке и содержанию МКД, то собственники (наниматели) вправе будут требовать перерасчёта в квитанциях за период, в который услуги не оказывались либо оказывались некачественно, — рассказала Людмила Старовойтова.

Кроме того, многие жильцы забывают, что ежемесячно могут сэкономить на квартплате от 500 до 2000 рублей. Для этого достаточно отключить ненужные услуги.

Как отмечает генеральный директор ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина, можно оформить перерасчёт, если человек долго не живёт в квартире. Сэкономить поможет установка счётчиков. Особенно многотарифных.

К тому же можно отключить радиоточку, коллективную телеантенну, домашний телефон, домофон, так как законодательством прямо не урегулирован вопрос о плате за оказание этих услуг.
Асия Мухамедшина

Какие новые льготы появились в сфере ЖКХ и строительства

Целый ряд новых льгот готовятся принять региональные власти. Так, в Коми в этом году должны появиться новые меры поддержки для детей войны. Об этом уже заявили в правительстве региона. Среди мер поддержки — компенсации на оплату услуг ЖКХ. Аналогичную меру поддержки собираются ввести в Чувашии. В Тюмени планируют начать выплачивать деньги жителям аварийных домов. Им будут оплачивать услуги риелтора и аренду квартиры. Выплаты продолжатся до тех пор, пока не будет отремонтировано аварийное жильё.

С 1 марта в Курганской области появилась новая мера поддержки. Тем, кто захочет построить собственный жилой дом, будут выдавать бесплатный домокомплект, то есть стройматериалы. Получить их можно для возведения жилья площадью до 80 квадратных метров.

С 1 марта в Амурской области появилась новая мера поддержки для медработников, переезжающих в отдалённые бамовские посёлки. Врачи смогут единовременно получить пять миллионов рублей, а фельдшеры — три миллиона.

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